"아일릿이 뉴진스 카피했다"...민희진, 결국 업무방해 혐의로 공소청 송치

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 아일릿이 뉴진스의 콘셉트를 표절했다고 주장해 온 민희진 전 어도어 대표가 업무방해와 명예훼손 혐의로 공소청에 넘겨졌다. 당시 어도어 부대표 2명도 함께 송치됐다.

13일 연합뉴스에 따르면 서울 용산경찰서는 지난 1일 민 전 대표를 업무방해 및 명예훼손 혐의로 공소청(당시 검찰)에 송치했다.

경찰은 민 전 대표가 아일릿이 뉴진스를 표절한 사실이 없음에도 하이브와 빌리프랩을 비방할 목적으로 허위 사실을 유포했다고 판단했다.

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논란은 2024년 4월로 거슬러 올라간다. 당시 민 전 대표는 긴급 기자회견을 열고 "아일릿이 뉴진스의 오디션 포스터, 한복 화보 콘셉트, 데뷔 방식, 안무 등을 카피했다"며 공개적으로 표절 의혹을 제기했다.

이에 아일릿 소속사인 하이브 산하 레이블 빌리프랩은 "무분별한 억측과 허위 사실로 인해 당사 아티스트와 구성원의 노력과 성과가 폄하되는 상황에 안타까움을 표한다"며 민 전 대표를 경찰에 고소했다.

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경찰은 민 전 대표의 기자회견뿐 아니라 당시 어도어가 발표한 입장문에도 문제가 있다고 봤다. 기자회견 사흘 전 어도어가 아일릿의 뉴진스 표절 의혹을 제기하는 취지의 입장문을 발표한 것과 관련해 당시 부대표였던 이모 씨와 신모 씨에게도 혐의가 인정된다고 판단했다. 이들 역시 같은 날 송치됐다.

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앞서 법원도 아일릿의 뉴진스 콘셉트 표절 의혹을 인정하기 어렵다는 취지의 판단을 내린 바 있다.

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지난해 3월 뉴진스 관련 가처분 소송에서 재판부는 아일릿의 콘셉트가 뉴진스를 표절했다고 보기 어렵고, 뉴진스의 콘셉트가 지식재산권 보호 대상인지도 모호하다고 판단했다.

같은 해 10월 전속계약 유효확인 본안 소송에서도 재판부는 두 그룹의 기획안과 화보 등에 일부 유사성이 있지만, 아일릿이 뉴진스의 콘셉트를 복제했다고 인정하기에는 증거가 부족하다고 봤다.

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다만 민 전 대표 측은 경찰의 이번 송치 결정에 반발했다. 민 전 대표 측은 14일 입장문을 내고 "경찰의 일부 송치 의견은 검사의 공소나 법원의 인정이 아닌 수사기관의 잠정적 판단에 불과하다"고 밝혔다.

이어 과거 동일한 경찰서가 관련 고발 사건에서 민 전 대표의 문제 제기를 '창작 윤리에 기반한 경영진의 의무'로 판단해 불송치 결정을 내렸다며, 이번 판단의 객관적 타당성에 의문을 제기했다.

또 빌리프랩이 선고를 앞둔 손해배상 소송에서 변론 재개를 신청한 것을 두고 "거대 기업이 막대한 법무 인력을 동원해 개인에게 장기적인 피로감과 압박을 안기려는 지연 전술"이라고 주장했다.

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한편 이번 송치는 경찰이 혐의가 있다고 판단해 사건을 넘긴 것으로, 민 전 대표의 유죄가 확정된 것은 아니다. 향후 공소청의 기소 여부 등 후속 절차에 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com