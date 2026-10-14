"금값 13배 폭등에 대박"...신봉선, 2400만원 '티파니 목걸이' 착용 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 신봉선이 평소 자주 착용했던 목걸이의 가격이 2000만원을 훌쩍 넘는 것으로 알려지며 화제를 모으고 있다.

최근 신봉선의 SNS 등을 통해 여러 차례 포착된 목걸이가 미국 명품 주얼리 브랜드 티파니앤코의 '하드웨어 스몰 링크 네크리스'라는 사실이 알려졌다. 신봉선이 착용한 것으로 소개된 제품은 18K 로즈골드 소재로 현재 국내 공식 판매가는 무려 2455만원에 달한다.

목걸이는 별도의 화려한 펜던트나 보석 장식 대신 타원형의 굵은 금속 고리를 연속적으로 연결한 디자인이다. 신봉선은 셀카와 방송 관련 사진 등에서 해당 목걸이로 보이는 제품을 여러 차례 착용해온 것으로 알려졌다.

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다이아몬드가 더해지면 가격은 껑충 뛴다. 파베 다이아몬드가 세팅된 그래듀에이티드 링크 네크리스의 경우 국내 공식 판매가가 9290만원에 이른다. 신봉선이 착용한 것으로 알려진 제품은 다이아몬드가 없는 스몰 링크 모델이지만 이 역시 웬만한 중형차 가격에 맞먹는 수준이다.

신봉선의 '주얼리 재테크'가 새삼 관심을 끄는 이유도 있다. 그는 지난 6월 자신의 유튜브 채널을 통해 데뷔 초부터 방송 출연이나 시상식에서 받은 금을 단 한 번도 팔지 않고 보관하고 있다고 밝힌 바 있다.

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당시 신봉선은 신인 시절 퀴즈 프로그램에 출연해 받은 황금열쇠와 방송연예대상 부상으로 받은 금메달 등을 직접 공개했다. 2005년 데뷔 당시 1돈당 약 6만원 선이었던 금값이 최근 80만원을 웃도는 수준까지 오르면서 결과적으로 오랜 시간 보관한 금의 가치 역시 크게 상승했다.

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함께 있던 송은이 역시 이를 보고 "잘했다"며 감탄했다. 방송에서 받은 금을 꾸준히 모아온 데 이어 평소 착용하는 목걸이까지 2000만원대를 호가하는 것으로 알려지면서 신봉선의 남다른 귀금속 사랑에도 시선이 쏠리고 있다.

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한편 신봉선은 최근 11kg 감량 이후 몰라보게 달라진 비주얼로도 꾸준히 화제를 모으고 있다. 운동과 식단 관리를 병행하며 슬림한 몸매를 유지하고 있는 그는 지난 여름 공개한 근황에서도 갸름한 턱선과 한층 또렷해진 이목구비로 눈길을 끌었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com