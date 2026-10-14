정대세♥명서현, 고부갈등-이혼위기 폭로 2년 만에 반전 근황 "수영장 대저택 이사"

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 정대세가 과거 심각한 고부갈등과 부부갈등을 털어놓은 지 약 2년 만에 아내 명서현, 두 자녀와 함께한 화목한 가족의 일상을 공개했다.

정대세는 14일 자신의 SNS에 일본 라이프스타일 매거진 '오션스(OCEANS)'와 진행한 인터뷰를 공유했다. 공개된 사진에는 정대세가 아내 명서현과 아들, 딸과 함께 야외에서 나란히 걸으며 환하게 웃는 모습이 담겼다.

특히 지난 2024년 MBN 예능 '한 번쯤 이혼할 결심'에서 고부갈등으로 인한 결혼생활의 위기를 공개했던 부부인 만큼, 오랜만에 전해진 가족의 근황이 눈길을 끈다.

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정대세는 이번 인터뷰에서 가족에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "내게는 가족과 보내는 시간이 최우선이고, 가족이 인생의 모든 기준"이라며 "아내와 아이들을 위해서라면 내 꿈도 포기할 수 있다고 늘 생각해 왔다"고 밝혔다.

두 자녀의 근황도 전했다. 정대세는 "큰아들은 현재 축구를 배우고 있어 훈련과 학교생활로 바쁘다. 딸은 춤을 배우고 있는데, 이미 자신이 좋아하는 옷에 대한 취향이 확고해 아빠가 간섭할 여지가 없다"고 웃었다.

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이어 "아들은 집에 있는 것을 좋아하고 딸은 밖에 나가고 싶어 한다"며 서로 다른 성향의 아이들에게 맞춰 주말을 보내고 있다고 설명했다.

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가족이 함께 시간을 보낼 수 있도록 넓은 집으로 이사하고 마당에 수영장도 마련했다고. 그는 "아이들과 함께 잠드는 시간이 인생에서 가장 행복한 순간"이라며 아무리 바빠도 자녀들과 함께 잠자리에 드는 시간만큼은 반드시 확보하려 한다고 강조했다.

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정대세는 올해 YSCC 요코하마 코치직을 맡으면서도 가족과 떨어져 살지 않는 것을 조건으로 내걸었다고 밝혔다. 과거 니가타에서 홀로 생활했던 시절에 대해서는 "너무 외로워 인생에서 가장 힘들었던 시간"이라고 회상했다.

또한 "가족이 생기면서 축구에 대한 압박감에서 벗어나 마음을 쉴 수 있게 됐다"며 아내와 아이들이 자신의 삶에서 가장 소중한 존재라고 거듭 강조했다.

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그는 아들이 성인이 되면 자신과 똑같이 맞춘 정장을 입고 나란히 사진을 찍는 것이 꿈이라고도 밝혔다. 이상적인 아버지상에 대해서는 "아이들과 같은 눈높이에서 대화하고, 무조건 화내거나 부정하기보다는 이유를 듣고 설명하며 대등하게 마주하는 아버지가 되고 싶다"고 말했다.

이 같은 발언은 과거 방송에서 공개됐던 부부의 갈등을 떠올리게 한다. 정대세와 명서현은 지난 2024년 MBN '한 번쯤 이혼할 결심'에 출연해 가상 이혼을 경험하며 결혼생활의 문제를 공개했다.

당시 명서현은 오랜 고부갈등으로 극심한 정신적 고통을 겪었다고 털어놨다. 특히 남편과 시댁 문제로 언쟁을 벌이던 중 "나는 당신 어머니 때문에 죽을 생각까지 한 사람"이라며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아냈다.

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명서현은 결혼생활 내내 고부갈등을 친정어머니에게조차 털어놓지 못했다고 고백했다. 그는 방송을 통해 자신의 아픔을 알게 된 어머니와 서로 끌어안고 울었다고 밝히기도 했다.

또한 운동선수인 남편을 내조하면서 두 자녀의 육아를 사실상 혼자 감당해야 했던 고충도 토로했다. 다만 명서현은 당시 "고부갈등 때문에 부부가 싸우게 된다. 그 외에는 문제가 없다"며 방송 출연이 관계를 회복하기 위한 선택이었다고 설명했다.

이후 정대세는 육아와 가사에 적극적으로 참여하려는 모습을 보였지만, 시댁을 둘러싼 갈등은 쉽게 해소되지 않았다. 부부는 전문가를 찾아 상담을 받는 등 관계 개선을 위해 노력하는 모습을 공개했다.

그로부터 약 2년이 흐른 가운데 정대세가 일본 매체를 통해 아내와 두 자녀를 향한 깊은 애정을 드러내면서 가족의 근황에 관심이 쏠리고 있다. 다만 이번 인터뷰에서 과거 고부갈등이 완전히 해결됐는지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

한편 정대세는 2013년 승무원 출신 명서현과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현역 시절 '인민 루니'라는 별명으로 사랑받았으며, 은퇴 후 방송 활동과 축구 지도자 생활을 병행하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com