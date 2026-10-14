컴투스, KBO 포스트시즌 캠페인 영상 공개…"가을 야구의 주인공은 너야!"

Advertisement

Advertisement

컴투스가 '2026 KBO 포스트시즌'을 맞아 야구팬들의 마음을 담은 '컴투스프로야구' 캠페인 영상을 공개했다.

이번 영상은 '가을 야구의 주인공은 너야!'를 슬로건으로 내세웠다. 시즌 개막 당시 선보인 '올해 야구의 주인공은 너야!'라는 메시지를 포스트시즌까지 이어가며, 정규 시즌을 빛낸 선수들과 이들을 응원해 온 팬들의 이야기를 조명했다.

특정 구단에 초점을 맞췄던 기존 영상과 달리 이번에는 KBO 리그 10개 구단 선수들의 활약과 팬들의 응원을 하나로 엮었다. 응원하는 팀은 달라도 야구를 통해 느끼는 감동과 추억은 함께 나눌 수 있다는 점에 주목했다.

Advertisement

영상은 가을야구를 한 시즌의 대미를 장식하는 드라마의 마지막 회에 비유했다. 기록에 도전하는 선수들의 모습부터 경기 막판 펼쳐진 반전, 오랜 시간 야구팬들의 추억이 쌓인 잠실야구장까지 다양한 장면을 통해 정규 시즌의 감동과 여운을 되짚었다.

Advertisement

선수들을 향한 응원과 가을야구에 대한 기대는 댓글 형식으로 표현했다. 경기 기록만으로는 설명하기 어려운 선수들의 노력과 팬들의 기억을 함께 담아내며 포스트시즌을 앞둔 야구팬들의 공감대를 끌어냈다.

영상 후반부에는 '우리는 또 기다리지 이 가을의 주인공을'이라는 내레이션을 통해 포스트시즌에서 펼쳐질 새로운 이야기를 예고했다. 마지막까지 '가을 야구의 주인공은 너야!'라는 메시지를 강조하며 선수뿐 아니라 팬들도 가을야구를 함께 만들어가는 주인공이라는 의미를 전했다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com