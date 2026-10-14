"김수현, 아는 척도 말라"...소송 도운 은현장, '조용한 응원' 소신

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 은현장이 배우 김수현을 향해 "아는 척도 안 했으면 좋겠다"고 한 발언에 대해 "제품 홍보나 도움을 바라지 않는다는 뜻"이라고 해명했다.

김세의 가로세로연구소 대표의 통장 압류금 배당 통지서를 공개한 뒤 나온 설명이다.

은현장은 지난 13일 진행한 유튜브 라이브 방송에서 "다시 한번 얘기하겠다. 김수현 씨가 괜히 제품을 홍보해주거나 나를 도와주지 않았으면 한다는 뜻으로 말한 것"이라고 말했다.

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앞서 은현장은 지난 12일 라이브 방송에서 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표의 통장 채권 배당기일 통지서를 공개했다.

그는 "가세연 통장을 압류한 돈에 대해 배당을 받아 가라는 연락이 왔다"며 "첫 번째 배당 채권자는 김수현 외 4명이고, 두 번째는 은현장 외 4명"이라고 밝혔다. 실제 배당금을 받은 것은 아니며 배당기일 통지를 받았다는 내용이다.

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당시 일부 시청자는 김수현이 은현장에게 고마움을 표해야 하는 것 아니냐는 반응을 보였다.

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이에 은현장은 "김수현 씨한테 바라는 게 없고 아는 척도 안 했으면 좋겠다"며 "나는 김수현 씨를 개인적으로 알지도 못한다"고 말했다.

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그러면서 김수현을 향한 응원의 뜻도 전했다.

은현장은 "김수현 씨 같은 대단한 분은 해외에 나가서 외화를 많이 벌어오고, 우리나라에 도움이 되는 훌륭한 연기자가 되면 된다. 각자의 자리에서 자기 할 일만 하면 된다"고 했다.

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이어 "김수현 씨가 행복하게 돈 많이 벌고 좋은 연기를 보여주길 바란다"고 덧붙였다.

은현장은 김세의 대표 수사와 관련해 직원들과 함께 영상을 분석하고 채증한 자료를 검찰에 제출했다고도 밝혔다. 그 결과 범죄 수익이 1억7000만원 수준으로 파악될 수 있었다는 게 은현장의 주장이다.

김세의 대표는 김수현에 대한 허위 사실 유포와 증거 조작 혐의 등으로 구속기소돼 재판을 받고 있다.

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경찰은 김 대표가 공개한 녹음 파일과 카카오톡 대화가 조작됐다고 판단했다. 김수현의 미성년자 교제 의혹에 대해서는 혐의를 입증할 객관적 증거가 부족하다며 불송치 결정을 내렸다.

narusi@sportschosun.com