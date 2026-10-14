박하선, 6년 지킨 '씨네타운' 돌연 하차…"연기 본업 집중 위해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박하선이 6년간 지켜온 라디오 DJ 자리에서 물러난다. 매일 오전 청취자들과 만나온 그가 본업인 연기에 집중하기 위해 마이크를 내려놓는다.

14일 뉴스1 단독 보도에 따르면 박하선은 오는 11월 초 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'에서 하차한다. 지난 2020년 11월 DJ로 발탁된 이후 약 6년 만이다.

박하선은 그동안 '씨네타운'의 DJ로 활약하며 청취자들과 꾸준히 소통해 왔다. 특유의 차분하고 친근한 진행으로 영화와 음악에 관한 이야기는 물론 자신의 일상까지 나누며 프로그램을 이끌었다.

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특히 청취자들 사이에서 '캔디'라는 애칭으로 불리며 사랑받았다. 드라마와 연극, 예능 등 바쁜 활동을 병행하면서도 라디오 진행을 이어온 만큼 이번 하차 소식은 오랜 청취자들에게 아쉬움을 안길 전망이다.

하차 이유는 본업인 연기 활동에 더욱 집중하기 위해서다. 보도에 따르면 박하선은 최근 제작진과 논의 끝에 프로그램에서 물러나기로 결정했다.

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박하선은 2005년 SBS 드라마 '사랑은 기적이 필요해'로 데뷔했다. 이후 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 대중적인 인기를 얻었으며, '투윅스', '쓰리 데이즈', '혼술남녀', '평일 오후 세시의 연인', '산후조리원', '며느라기', '검은태양' 등 다양한 작품에서 활약했다.

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최근에는 안방극장을 넘어 연극 무대에서도 존재감을 드러내고 있다. 지난해 연극 '바닷마을 다이어리'에 출연한 데 이어 올해 4월에는 연극 '홍도'로 관객들과 만났다. 현재도 연극 '꽃의 비밀'에 출연하며 무대 활동을 이어가고 있다.

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예능에서도 활약 중이다. JTBC '이혼숙려캠프'에 출연해 부부들의 갈등과 사연을 지켜보며 공감과 조언을 전하고 있다.

이처럼 드라마와 연극, 예능을 넘나들며 활동 영역을 넓혀온 박하선은 약 6년간 이어온 라디오 DJ 생활을 마무리하고 배우로서 새로운 행보에 집중할 예정이다.

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한편 '씨네타운'은 1999년부터 방송된 SBS의 영화음악 전문 라디오 프로그램이다. 매일 오전 11시부터 정오까지 방송된다. 박하선의 마지막 방송일과 후임 DJ는 아직 공식적으로 확인되지 않았다.

olzllovely@sportschosun.com