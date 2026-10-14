서현진, 유연석과 '라이어'로 재회…"'강인함'으로 표현한 캐릭터"

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서현진이 MBC 새 금토드라마 '라이어'를 통해 강인한 여성 캐릭터로 돌아온다.

오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다.

극 중 서현진은 진실을 주장하는 여자 강지선 역을, 유연석은 그와 상반된 주장을 펼치는 남자 민준호 역을 맡았다. 두 배우는 10년 만에 재회해 팽팽한 연기 대결을 펼친다.

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그간 다양한 장르에서 현실감 있는 연기를 선보여 온 서현진은 이번 작품에서 강인한 내면을 지닌 강지선을 연기한다. 특히 두 인물의 주장이 첨예하게 대립하는 과정에서 복잡한 감정 변화와 심리전을 어떻게 표현할지 관심이 모인다.

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서현진은 '진실을 주장하는 여자' 강지선 역을 맡았다. 서현진은 '라이어' 출연을 결정한 이유에 대해 "복합적인 인물들의 관계와 심리전, 그리고 단편적이지 않은 감정선이 좋았다"라고 설명했다.

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자신이 연기한 강지선에 대해서는 "강인함"이라는 단어로 표현했다. 이어 "강지선의 삶에서 무수히 많은 일들이 일어나지만 외면하지 않고 헤쳐 나가는 용기가 있다. 이것이 강지선의 특징이자 매력이라고 생각한다"라고 말했다.

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제작진에 따르면 서현진은 강지선의 감정과 심리를 표현하기 위해 촬영마다 캐릭터를 고민하며 연기에 집중했다. 특히 눈빛과 표정, 대사 등 세밀한 부분까지 신경 쓰며 인물을 완성했다는 전언이다.

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MBC 새 금토드라마 '라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com