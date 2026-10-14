'나는 솔로' 34기, 이번엔 부모 '빚투' 터졌다…"돈 대신 심한 욕설 들어" 폭로

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기가 방송 초반부터 출연자들을 둘러싼 폭로성 글로 몸살을 앓고 있다. 영숙의 '러닝크루 여왕벌' 목격담, 영철을 둘러싼 직장 내 근태 관련 주장에 이어 이번에는 한 출연자의 부모를 향한 '빚투' 주장까지 등장했다.

13일 한 온라인 커뮤니티에는 '부모님 돈 떼먹은 초등 동창을 봤습니다(나는솔로)'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 평소 예능을 즐겨보지 않지만 친구들의 단체 대화방을 통해 '나는 솔로' 34기 출연자 가운데 자신의 초등학교 동창을 발견했다고 주장했다.

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그는 반가움보다는 과거의 기억이 먼저 떠올랐다고 했다. A씨는 해당 출연자의 부모가 20여 년 전 자신의 부모에게 돈을 빌린 뒤 현재까지 갚지 않았다고 했다. 이어 A씨는 어린 시절 자신의 부모가 돈을 받기 위해 찾아갔지만 돈 대신 심한 욕설과 막말을 들었다고 주장했다. 이 일로 부모가 한동안 잠도 제대로 자지 못할 정도로 마음고생을 했으며 결국 돈을 돌려받는 일을 포기한 채 지내왔다고 전했다.

다만 A씨는 출연자 본인이 부모의 과거 일을 알고 있는지는 모르겠다고 선을 그었다. 돈을 돌려받는 것이 목적도 아니라고 했다. 그는 "본인이 이 사실을 알고 있다면 진심으로 사과해 달라. 사과 한마디면 충분하다"며 "모르고 있었다면 이제라도 알았으면 한다"고 적었다.

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현재로서는 온라인 커뮤니티에 올라온 A씨 일방의 주장인 만큼 사실 여부는 확인되지 않았다.

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커뮤니티에서는 "이번 기수도 방송보다 밖에서 터지는 이야기가 더 많다", "왜 이렇게 과거 제보가 계속 나오냐", "출연자 검증이 너무 빨리 시작된다"는 반응이 이어졌다.

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반면 "부모의 일까지 출연자에게 책임을 묻는 건 과하다", "증거가 공개되지 않은 익명 글인 만큼 사실 확인이 먼저다", "방송 나온다는 이유만으로 주변인의 과거까지 전부 끌려나오는 건 위험하다"는 신중론도 적지 않았다.

특히 이번 글의 경우 작성자가 직접 "출연자 본인이 부모의 일을 알고 있는지는 모르겠다"고 밝힌 만큼, 온라인에서도 당사자 개인의 책임과 부모 세대의 문제는 구분해서 봐야 한다는 의견이 나왔다.

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34기를 둘러싼 온라인발 논란은 이번이 처음은 아니다.

앞서 영숙은 방송 직후 과거 함께 러닝크루에서 활동했다는 누리꾼들의 목격담이 등장하면서 이른바 '러닝크루 여왕벌' 논란에 휩싸였다. "같은 크루에서 활동했다", "여왕벌처럼 지냈다"는 취지의 익명 글이 잇따라 등장했지만, 역시 당사자의 확인을 거치지 않은 주장이라는 점에서 이를 그대로 사실로 단정하기 어렵다는 반응도 나왔다.

여기에 영숙의 방송 속 행동까지 맞물리면서 관심은 더욱 커졌다. 8자매 막내인 영숙은 식사 준비 과정에서 주방 일을 어려워하는 모습을 보였고 이를 두고 온라인에서는 앞서 제기된 '여왕벌' 목격담을 다시 소환하는 반응까지 이어졌다.

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영철 역시 방송 첫 회부터 훈훈한 비주얼로 주목받았지만 방송 이후 익명 직장인 커뮤니티에서 그를 알고 있다는 취지의 글이 등장했다. 작성자는 같은 부서의 다른 팀에서 근무했다고 주장하며 근태와 업무 태도를 문제 삼는 내용의 댓글을 남기기도 했다.

'나는 솔로'는 매 기수 방송 직후 출연자들의 직업, 연애사, 지인 증언 등이 빠르게 공유되며 화제를 모아왔다. 이번 34기 역시 본격적인 러브라인보다 온라인발 폭로와 과거 제보가 먼저 주목받는 양상이다.

영숙과 영철을 둘러싼 글에 이어 이른바 '빚투' 주장까지 더해진 가운데 34기를 둘러싼 온라인 반응은 당분간 계속 이어질 것으로 보인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com