"술 마시고 때린 뒤 이벤트"…하희라, 최수종 둘러싼 '악성 루머' 직접 해명

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[스포츠조선 이지현 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '서른 개의 가을' 특집이 펼쳐진다.

오늘(14일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 364회에는 대한민국 1호 음악감독이자 히트곡 제조기 강승원, 히트곡 '감기'를 통해 약방 전문 가수로 거듭난 이기찬, 2026 아시안게임에서 신생 종목 테크볼 남자 단식 금메달의 주인공이 된 이준석 그리고 결혼 33주년을 맞은 잉꼬부부 최수종, 하희라가 출연한다.

이날 연예계 대표 잉꼬부부 최수종, 하희라는 연극 '러브레터' 무대로 돌아왔다. 두 사람은 두 손을 꼭 잡고 등장해 결혼 33년 차에도 변함없는 애정을 드러내며 설렘을 안긴다.

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특히 하희라는 사랑꾼 남편 최수종의 연이은 팔불출 멘트에 연신 사과하는 모습으로 폭소를 자아내고, 유재석은 두 사람의 사랑 넘치는 모습에 "오늘 또 싸움 좀 나겠네"라며 다른 집안을 걱정하는 면모로 웃음을 더한다.

1987년 '젊음의 행진' MC로 처음 만나 다수의 작품에서 연인으로 호흡을 맞춘 두 사람의 특별한 인연도 공개된다. 당대 하이틴 스타로 큰 사랑을 받았던 두 사람이 연인으로 발전하게 된 계기와 전화 한 통으로 끝난 최수종의 프러포즈 비하인드, 이경규가 중계 방송까지 했던 세기의 결혼식 뒷이야기까지 흥미를 더할 예정. 성격과 식성, 청소 스타일까지 정반대지만 33년 동안 부부싸움 한 번 없었다는 두 사람만의 갈등 극복법도 공개된다.

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'이벤트의 왕'이란 수식어를 둘러싼 뜻밖의 비화도 밝혀진다. 특히 하희라는 남편이 술을 마시고 때린 뒤 미안한 마음에 이벤트를 해준다는 가십이 있었다며 충격적인 소문의 전말을 전할 예정이다.

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네 번의 유산을 겪은 하희라를 향한 최수종의 애틋한 마음과 사랑꾼 아빠가 밝히는 '딸이 만났으면 하는 남자'에 관한 이야기도 들어볼 수 있다.

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'유 퀴즈' 녹화를 앞두고 추석 당일 모친상을 당한 최수종의 가슴 먹먹한 가족 이야기도 이어진다. 최수종은 원조 사랑꾼 아버지와의 추억부터 치매 투병을 했던 어머니를 향한 그리움까지 털어놓으며 끝내 눈물을 보인다. "왜 그때 쓴소리를 엄마한테 했을까"라며 후회의 마음을 털어놓는 최수종의 고백과 시어머니를 향한 하희라의 애틋한 마음 역시 깊은 여운을 더할 전망이다. 서로의 곁을 지키며 33년간 사랑을 이어온 최수종, 하희라 부부의 진솔한 이야기는 본 방송에서 만나볼 수 있다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com