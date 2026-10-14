T1, 미니언즈와 손잡고 컬래버레이션 컬렉션 출시

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T1이 세계적인 인기 캐릭터 미니언즈와 손잡고 새로운 컬래버레이션 상품을 선보인다.

T1은 유니버설 프로덕트 앤 익스피리언스(Universal Products & Experiences)와 협업해 'T1 x 미니언즈 컬렉션'을 13일 공식 출시한다고 밝혔다.

이번 협업은 T1의 상징인 레드·블랙 컬러와 미니언즈 특유의 유쾌한 캐릭터 디자인을 결합한 것이 특징이다. 특히 T1의 '리그 오브 레전드' 선수단을 미니언즈 캐릭터로 재해석해 선수별 개성과 시그니처 포즈, 플레이 스타일을 담아냈다. 유니버설이 T1 선수단을 미니언즈 캐릭터로 공식 구현하도록 허용한 점도 눈길을 끈다.

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조 마쉬 T1 CEO는 "이번 협업은 경쟁적인 e스포츠 문화와 세계적인 엔터테인먼트가 만나는 기념비적인 순간"이라며 "이번 컬렉션을 통해 전 세계 팬들에게 특별한 경험을 선사할 수 있기를 기대한다"고 말했다. 'T1 x 미니언즈 컬렉션'은 13일부터 T1 공식 온라인 숍과 오프라인 매장에서 판매된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com