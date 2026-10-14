"날 좀 구해 달라" 메시지 폭탄에 결국...'커밍아웃' 박시영, 활동 중단 선언

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 당분간 유튜브와 인터뷰 등 대외 활동을 멈추겠다고 밝혔다. 커밍아웃 이후 높아진 관심과 각종 사회·문화 이슈에 대한 발언이 이어지면서 자신의 일상이 '수다'가 아닌 '보고'처럼 느껴졌다는 이유에서다.

박시영은 14일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 "유튜브도 인터뷰도 당분간 그만하기로 했다"고 밝혔다. 이미 약속해둔 일정까지만 소화한 뒤 새롭게 요청받는 자리는 당분간 응하지 않겠다는 뜻이다.

그는 활동 중단 이유로 '자유'를 들었다. "난 내 자유가 제일 중요한 인생의 가치"라며 "이걸 잃어버리고 있다"고 털어놨다. 시골에서 밭일을 다녀오며 가볍게 나눴던 이야기들이 어느 순간부터는 사람들에게 자신의 생각과 삶을 설명하고 보고해야 하는 일처럼 느껴졌다는 것이다. 이어 "지금은 수다를 떠는 기분이 아니라 보고하는 기분이 들더라"며 대중의 관심 속에서 자신의 캐릭터와 이미지가 소비되는 과정이 스스로를 고갈시키고 있다고 설명했다.

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박시영이 피로감을 느낀 것은 악성 댓글 때문만은 아니었다. 오히려 그는 자신에게 직접 도움과 조언을 요청하는 이들의 구체적인 고통을 마주하는 일이 더 힘들었다고 했다. 그는 "자살하고 싶다", "지금 지옥에 있다", "날 좀 구해 달라", "조언해 달라"는 식의 메시지를 반복적으로 받았다고 밝히면서 "악플은 무시할 수 있는데 저 구체적인 고통들은 그게 안 된다"고 털어놨다. 또 "무시하자니 내 인간성이 상처받고, 들어주자니 내 취약성이 고통을 준다"며 자신도 모르게 '성공한 소수자로서의 사명감', '어른으로서의 사명감'을 짊어지게 됐다고 돌아봤다. 그러면서 그 사명감 역시 결국 자신의 자유를 옥죄고 있다는 사실을 깨달았다고 했다. 그는 "사명감이 지성을 잠식하고 스스로의 자유를 속박한다"며 "사람들이 문제가 아니라 내가 만든 이 허상 같은 정의로움이 내 안에서 자가 증식하는 게 날 괴롭게 한다"고 적었다.

결국 박시영이 내린 결론은 잠시 멈추는 것이었다. 그는 "답은 잘 모르겠지만 절대로 내 마음속 자유를 타인을 위해 희생하지는 않으려고 한다"며 '자유'를 자신이 붙잡고 갈 유일한 기준으로 제시했다.

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박시영은 국내 영화 포스터 디자인계를 대표하는 인물 가운데 한 명이다. 디자인 스튜디오 '빛나는'을 이끌며 '관상', '곡성', '마더', '베테랑' 시리즈 등을 비롯해 최근 '왕과 사는 남자'의 포스터 작업에도 참여했다. 디자인 전문 매체는 그를 오랜 기간 한국 영화 포스터 업계를 이끌어온 디자이너로 소개해왔다.

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올해는 작업물보다 자신의 삶과 발언으로 더 자주 대중의 시선에 섰다. 지난 4월에는 15년째 교제 중인 동성 연인의 존재를 공개하며 커밍아웃해 화제를 모았다. 이후 "내가 디자인을 잘하는 이유는 내가 열심히 해서이지 게이라서가 아니다", "24시간 내내 게이로 살 수는 없다"며 성정체성이 자신의 전부로 소비되는 것에 선을 긋기도 했다.

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최근에는 유튜브 채널 '성소수자부모모임'에도 출연해 자신이 커밍아웃을 특별한 사건으로 생각하지 않았다고 밝히고, 첫 남자친구가 한국의 초기 공개 커밍아웃 인물 가운데 한 명이었다는 개인사도 털어놨다.

뉴진스와 하이브를 둘러싼 공개 발언도 여러 차례 화제가 됐다. 지난 7월에는 뉴진스의 4인 체제 콘텐츠를 강하게 비판한 데 이어 하이브의 대응 방식에도 거친 표현으로 문제를 제기했다. 이후 일부 하이브 팬덤과 온라인상에서 설전이 이어지자 이에 직접 반박하는 글도 남긴 바 있다.

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한편 박시영은 지난달 자신이 직접 기획한 '워크샵 호남'을 열기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com