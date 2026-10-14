넥슨 '메이플스토리' 방탈출 카페, 인기 크리에이터 10명 떴다

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넥슨이 '메이플스토리' IP를 활용한 오프라인 방탈출 카페에서 인기 크리에이터들과 이용자가 직접 만나는 행사를 진행했다.

넥슨은 이상크리에이티브와 협업해 운영 중인 '메이플스토리 이스케이프'에서 대관 행사 '메이플 이스케이프 데이'를 지난 9일부터 11일까지 사흘간 진행했다고 밝혔다.

서울 홍익대 정문 앞에 위치한 이곳에서 열린 행사에는 사전 신청을 통해 선정된 이용자들이 참여했다. '팡이요', '세글자', '명예훈장', '진격캐넌', '타요', '이라333', '노력왕먼치', '청묘', '식중땐', '안녕수야' 등 크리에이터 10명은 특별 아르바이트생으로 나서 각 방탈출 테마의 NPC로 참가자들을 맞이했다.

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게임 속 캐릭터를 현실 공간에 구현한 방탈출에 크리에이터와의 만남을 결합한 것이 이번 행사의 특징이다. 게임 플레이를 넘어 IP를 직접 체험하고 관련 인물들과 교류할 수 있도록 오프라인 콘텐츠의 범위를 넓혔다.

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한편 '메이플스토리 이스케이프'는 12일 협동 테마 '뒤죽박죽 루디브리엄'을 추가해 총 5개 테마의 운영을 시작했다. 기존 테마는 '커닝시티, 사라진 사람들', '도전! 무릉도장!', '헌티드 맨션으로 초대합니다', '에델슈타인 더 비기닝'이다. 이용 요금은 1인당 2만9000원이며, 회차당 최대 6명이 입장할 수 있다. 정기 예약은 매주 월요일 오전 10시 YES24에서 진행된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com