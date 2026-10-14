SOOP이 11년째 주최하는 ASL 시즌 22 결승, 17일 롯데월드 아이스링크서 개최

Advertisement

Advertisement

유영진과 김민철이 '스타크래프트: 리마스터' 최강자를 가리는 ASL 시즌 22 결승에서 맞붙는다. 생애 첫 우승에 도전하는 유영진과 통산 다섯번째 정상에 도전하는 김민철의 대결이다.

SOOP은 오는 17일 잠실 롯데월드 아이스링크에서 'Google Play ASL 시즌 22' 결승전을 개최한다고 밝혔다. 올해 11주년을 맞은 ASL은 블리자드 엔터테인먼트의 실시간 전략 게임(RTS) '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 국내 대표 e스포츠 리그다.

결승전은 7전 4선승제로 열린다. 테란 유영진은 4강에서 이재호를 꺾었고, 저그 김민철은 박상현을 제압하며 결승에 올랐다. 유영진은 상대 전략을 겨냥한 맞춤형 플레이로 승리를 거뒀으며, 김민철은 4강에서 먼저 2세트를 내준 뒤 내리 4세트를 따내는 역전극을 펼쳤다.

Advertisement

두 선수의 결승 진출 과정만큼이나 우승 도전의 의미도 다르다. 유영진은 ASL 시즌 14 이후 두 번째 결승에 올라 첫 우승을 노린다. 당시 준우승에 그쳤던 아쉬움을 씻어낼 기회다. 반면 김민철은 ASL 통산 4회 우승을 기록한 베테랑으로, 견고한 수비와 운영을 앞세워 다섯 번째 우승에 도전한다.

Advertisement

이번 결승전은 잠실 롯데월드 아이스링크에 마련된 특설무대에서 열린다. 경기장 규모를 활용한 오프라인 결승전으로 현장 관람의 재미를 더할 예정이다.

공식 티켓은 티켓링크에서 예매할 수 있다. 경기 생중계와 다시보기, 승부 예측 이벤트 등 자세한 내용은 SOOP ASL 공식 방송국과 e스포츠 페이지에서 확인할 수 있다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com