'제우스: 오만의 신', 3개 길드가 성 쟁탈전…공성전 업데이트

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컴투스가 MMORPG '제우스: 오만의 신'에 3개 길드가 성의 소유권을 놓고 맞붙는 공성전을 추가했다. 성을 공격하는 길드와 방어하는 길드의 역할이 전투 도중 바뀔 수 있어, 제한된 시간 안에 성을 차지하기 위한 전략이 중요하다.

컴투스는 에이버튼이 개발한 '제우스: 오만의 신'에 신규 길드 전투 콘텐츠 '공성전'을 선보였다고 밝혔다. 공성전에는 성을 지키는 수성 길드 1곳과 공격에 나서는 공성 길드 2곳 등 총 3개 길드가 참여한다. 공성 길드는 공성 병기로 성문을 돌파한 뒤 수호석과 점령석을 차례로 공략해 성 중심부의 '아르콘의 성배'를 차지해야 한다.

참가 길드는 기존 점령전에서 점령지를 확보한 길드를 대상으로 진행하는 입찰을 통해 결정된다. 성을 보유한 길드가 있으면 해당 길드가 수성을 맡고 입찰 상위 2개 길드가 공격에 나선다. 성 소유 길드가 없다면 입찰 상위 3개 길드가 참가하며, 입찰 1위 길드가 수성팀을 담당한다.

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전투 시간은 최대 35분이다. 공성 길드가 전투 시작 후 20분 이내에 성배 각인에 성공하면 공수가 전환된다. 최종 승리 길드는 성배 각인 시점과 점유 상황에 따라 결정되며, 성의 소유권과 함께 참가 길드 가운데 가장 높은 순위에 따른 공성 상금을 받는다. 나머지 참가 길드에도 순위에 따라 상금이 차등 지급된다. 첫 공성전은 10월 18일 오후 8시에 열린다. 참가 길드 선정을 위한 입찰은 17일까지 진행된다.

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'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관과 8개 클래스를 기반으로 경쟁 및 성장 콘텐츠를 제공하는 MMORPG다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com