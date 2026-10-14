엔씨 '리니지2', 추억과 성장에 초점 맞춘 'BASIC' 업데이트 예고

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엔씨의 MMORPG '리니지2'가 초기 서비스의 성장 방식과 협동 플레이를 강조한 업데이트를 선보인다.

신규 서버 '글루딘'을 통해 기본 장비부터 차근차근 성장하는 재미를 되살리고, 신규 클래스 '패왕: 바츠'를 추가해 전투 콘텐츠에도 변화를 준다.

엔씨는 14일 'BASIC' 업데이트를 예고하고 브랜드 웹을 오픈했다. 업데이트는 오는 28일 진행되며, 이용자는 브랜드 웹에서 신규 서버와 클래스, 사전 예약 이벤트 등 주요 정보를 확인할 수 있다.

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신규 서버 '글루딘'은 'Standard(기본부터)', 'Simple(단순하게)', 'Slow(느리게)'를 핵심 키워드로 내세웠다. 슬로건은 '펄션부터 시작하는 새로운 모험'이다. 펄션은 '리니지2' 서비스 초기 이용자들이 처음 장만하던 대표 무기로, 가장 낮은 단계의 무급 장비부터 성장하도록 설계했다.

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엔씨는 이용자 간 성장 격차를 줄이고 함께 플레이하는 재미를 강화할 계획이다. 월드 보스 레이드 등 협동 콘텐츠를 강화하고, 두 번째 크로니클 '풍요의 시대'를 계승해 사냥터와 레이드의 주요 보상 수준도 높인다.

게임 내 아이템 제작 시스템인 '커먼 크래프트'도 도입한다. 이용자는 게임 플레이로 획득한 재료 '결정체'를 활용해 성장에 필요한 아이템을 제작할 수 있다. 사냥부터 제작과 강화, 거래까지 이어지는 성장 구조를 마련한 것이 특징이다.

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신규 클래스 '패왕: 바츠'는 '리니지2'의 주요 서사인 '바츠 해방 전쟁'의 정신을 계승한다. 단검을 주무기로 사용하는 근접 전투 클래스로, 높은 기동성을 바탕으로 빠른 전투를 펼친다. 엔씨는 신규 서버 사전 예약도 진행 중이다. 참여자에게는 '+7 펄션 교환권', '+5 청동 갑옷 교환권', '리니지2 BASIC 성장 지원팩' 등을 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com