엔씨 '리니지2', 추억과 성장에 초점 맞춘 'BASIC' 업데이트 예고

엔씨의 MMORPG '리니지2'가 초기 서비스의 성장 방식과 협동 플레이를 강조한 업데이트를 선보인다.
신규 서버 '글루딘'을 통해 기본 장비부터 차근차근 성장하는 재미를 되살리고, 신규 클래스 '패왕: 바츠'를 추가해 전투 콘텐츠에도 변화를 준다.
엔씨는 14일 'BASIC' 업데이트를 예고하고 브랜드 웹을 오픈했다. 업데이트는 오는 28일 진행되며, 이용자는 브랜드 웹에서 신규 서버와 클래스, 사전 예약 이벤트 등 주요 정보를 확인할 수 있다.
신규 서버 '글루딘'은 'Standard(기본부터)', 'Simple(단순하게)', 'Slow(느리게)'를 핵심 키워드로 내세웠다. 슬로건은 '펄션부터 시작하는 새로운 모험'이다. 펄션은 '리니지2' 서비스 초기 이용자들이 처음 장만하던 대표 무기로, 가장 낮은 단계의 무급 장비부터 성장하도록 설계했다.
엔씨는 이용자 간 성장 격차를 줄이고 함께 플레이하는 재미를 강화할 계획이다. 월드 보스 레이드 등 협동 콘텐츠를 강화하고, 두 번째 크로니클 '풍요의 시대'를 계승해 사냥터와 레이드의 주요 보상 수준도 높인다.
게임 내 아이템 제작 시스템인 '커먼 크래프트'도 도입한다. 이용자는 게임 플레이로 획득한 재료 '결정체'를 활용해 성장에 필요한 아이템을 제작할 수 있다. 사냥부터 제작과 강화, 거래까지 이어지는 성장 구조를 마련한 것이 특징이다.
신규 클래스 '패왕: 바츠'는 '리니지2'의 주요 서사인 '바츠 해방 전쟁'의 정신을 계승한다. 단검을 주무기로 사용하는 근접 전투 클래스로, 높은 기동성을 바탕으로 빠른 전투를 펼친다. 엔씨는 신규 서버 사전 예약도 진행 중이다. 참여자에게는 '+7 펄션 교환권', '+5 청동 갑옷 교환권', '리니지2 BASIC 성장 지원팩' 등을 제공한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com