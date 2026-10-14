"와인 마시는데 임신?" 김연아, 끊이지 않는 추측에 "당황스럽다, 전혀 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] '피겨여왕' 김연아가 한 달 만에 다시 불거진 임신설에 입장을 밝혔다. 소속사는 임신설이 사실이 아니라고 재차 강조하며 난감한 심경을 전했다.

14일 김연아의 소속사 올댓스포츠 관계자는 '엑스포츠뉴스'에 "지난 입장과 동일하게 임신한 것이 전혀 아니다"라고 밝혔다. 이어 "무슨 의도를 가지고 SNS에 일상 사진을 올리는 것이 아닌데 사진을 게재할 때마다 임신설이 불거지니 당황스럽다"고 덧붙였다.

앞서 김연아는 지난 13일 자신의 SNS에 일상 사진을 공개했다. 사진에는 회색 니트를 입고 식사를 즐기는 김연아의 모습과 크기가 다른 곰인형 두 개가 나란히 놓인 장면 등이 담겼다. 김연아는 곰인형 사진에 "유치해도 귀요워"라는 설명을 덧붙였다.

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그런데 이후 일부 누리꾼들은 곰인형 사진을 두고 임신 가능성을 제기했다. "혹시 베이비?", "아빠곰 아기곰?" 등의 댓글이 이어지며 온라인상에서 임신설이 확산했다.

반면 별다른 근거 없이 임신 여부를 추측하는 데 불편함을 드러내는 반응도 있었다. "임신 이야기 좀 그만해라" "와인 마시는데 무슨 임신이냐" 등 지나친 추측을 자제해야 한다는 목소리가 나온 것.

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김연아를 둘러싼 임신설은 이번이 처음이 아니다. 지난달 7일 서울 잠실의 한 백화점에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 행사에 참석했을 당시에도 검은색 민소매 롱드레스를 입은 모습이 화제를 모으며 임신설이 제기됐다. 일부 누리꾼들이 평소와 달라 보이는 체형을 근거로 임신 가능성을 언급한 것이다.

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이에 당시에도 소속사는 임신설을 부인하며 의상에 따라 체형이 다르게 보였을 수 있다는 취지로 설명했다. 한 달여 만에 비슷한 추측이 다시 나오자 소속사는 재차 사실이 아니라는 입장을 분명히 했다.

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한편 피겨스케이팅 국가대표 출신 김연아와 포레스텔라 고우림은 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com