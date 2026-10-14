[인터뷰①] 연상호 감독 "세 페이지 분량 母이야기에서 시작..母, 내 작품 영향 받았나 싶기도"('실낙원')

사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호(48) 감독이 "자식을 향한 집착을 다룬 어머니의 글을 영화로 만들었다"고 말했다.

스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)을 연출한 연상호 감독. 그가 14일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '실낙원'의 연출 과정을 밝혔다.

연상호 감독은 "어머니의 세 페이지 글을 통해 시작된 작품이다. 어머니 글을 보면, 아들이 있는데 마을에서 나쁜 짓을 하는 아들이다. 그 아들 때문에 어머니 본인의 삶도 고통스러워진 이야기였다. 이 아들에 대해 결심을 하고 실행에 옮기는 엄마의 이야기로 끝나는데 그러한 이야기를 '실낙원'으로 풀었다"며 "내가 어머니의 글에 대해서 궁금했던 것은 '과연 이 심리가 무엇일까'였다. 어떻게 보면 자식에 대한 집착이자 사랑의 이야기이기도 하다. 타인의 도움을 받지 않고 자신 안에서 품어서 소멸시키려고 하는 그런 마음이 한편으로는 기묘하더라. 어떻게 하면 현대에 맞는 질문에 바꿀 수 있을까 고민해서 다루려고 했다"고 밝혔다.

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'실낙원'을 본 이후 어머니의 반응에 대해 "사실 어머니에게 이 영화가 어머니의 이야기다는 말을 안 하다가 최근에 말했다. 어머니가 시사회에 찾아와 영화를 보기도 했는데 끝나고 후기를 물어보려고 전화했더니 '잘 봤다. 술 많이 먹지 말고 빨리 들어가라'라는 말만 하시더라"고 웃었다.

그는 "'군체'를 함께 썼던 작가가 자신의 부모님 이야기를 다룬 만화를 그려 책을 만들었다. 그게 굉장히 부러웠다. 부모님을 이해해보고 싶다는 욕망이 강했다. 결과적으로는 100% 이해되지 않았다. 인간의 실존을 완벽히 이햐하기 쉽지 않더라. 어머니 글이 좀 다크한데 그렇다고 아들이 나 혼자는 아니다. 아무래도 내 영화를 많이 봐서 그런지 내 작품에 어머니가 영향을 받은 게 아닌가 싶기도 하다"고 웃었다.

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이어 "우리 어머니의 세계관 안에서 이 이야기는 너무 자연스러운 이야기일 수 있겠다 싶었다. 자식에 대한 집착 같은 것이 우리 어머니는 강한 편이었다. 자연스럽게 이 이야기를 느낄 수 있지 않을까 싶다. 비단 부모 자식간 모두 이해할 수 있는 이야기는 아니다. 인간의 정체성에 관련된 이야기다. 나도 이중적인 정체성이 있지 않나? 밖에서는 감독이지만 집에서는 아빠이자 남편이지 않나? 대부분은 복합적인 정체성을 가지고 살기 때문에 그런 식으로 이야기를 풀려고 했다"고 덧붙였다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com