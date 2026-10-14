[인터뷰②] 연상호 감독 "2억 '얼굴' 흥행, 그 이상으로 수익 나눠..'실낙원'도 잘됐으면"('실낙원')

사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호(48) 감독이 "한국 영호계 구조 전체를 흩트리고 싶지 않다"고 말했다.

연상호 감독이 14일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다.

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연상호 감독은 2억 2000만원의 순제작비가 든 '얼굴'에 이어 5억원의 버젯으로 만든 '실낙원'을 선보인 것에 대해 "'얼굴' 때 흥행이 굉장히 잘됐다. 사전에 약속한 대로 스태프들과 배우들에게 지분 형태로 수익을 나누기도 했고 솔직히 그 이상으로 나누기도 했다. 더 솔직하게 말하면 나도 처음 시도해 본 프로젝트라 정산을 하면서 오류가 있었다. '이 사람은 더 줘야 하는데'라는 것도 있어서 보너스 형식으로 내가 더 챙겨주기도 했다. '얼굴' 때 경험이 있으니까 '실낙원'은 좀 더 나은 방식을 찾게 됐고 그러다 보니 '실낙원' 때보다 예산이 살짝 올라갔다. 영화를 만드는데 적정한 예산이라고 하는 게 있는지 잘 모르겠다. 이 세상에 그런게 있나 싶기도 한데, 상업 구조에서 허락한 내에서 그리고 스태프가 무리하지 않는 선에서 계속 이런 프로젝트를 만들고 싶다. 이번 '실낙원'도 '얼굴'에 참여한 20여명의 스태프가 거의 다 참여를 했고 14회 차 촬영으로 만들었다"고 밝혔다.

그는 "한국 독립 영화계가 독보적인 행보를 잘 걸어오긴 했지만 한편으로 나는 일종의 레이블이 생겼으면 좋겠다고 생각했다. 해외는 그런 레이블이 있는데, 우리나라도 그런 레이블이 만들면 어떨까 생각했다. 그런 가능성을 '얼굴' '실낙원'에서 봤으면 좋겠다고 생각했다. 예전에는 아트하우스가 많이 했는데 이제는 아트하우스가 없어져서 나라도 그런 프로젝트를 이어가고 싶었다"고 설명했다.

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이어 "'얼굴' '실낙원' 작업을 하면서 한국 영화계 산업 구조 전체를 흩트리고 싶지 않다. 보통 이러한 작은 영화는 예술 영화 지원을 받거나 독립영화로 인정을 받기도 하는데, '얼굴'은 우리 회사에서 직접 투자를 하기도 했고 지원을 일절 받지 않았다. 기존에 독립영화를 하는 감독들이 받아야 한다고 생각한다. '실낙원'이 너무 심하게 망하지 않는다면, 다음 작품도 할 수 있을 것 같다. '실낙원'이 해외 판매량이 좋아서 BEP는 의미가 없다고 하더라"고 덧붙였다.

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'실낙원'은 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com