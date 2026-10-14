[인터뷰③] 연상호 감독 "구교환♥이옥섭 결혼 발표? 엄마랑 아빠 결혼한 느낌"('실낙원')

사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호(48) 감독이 "뮤즈 구교환의 결혼 소식, 그냥 엄마와 아빠가 결혼한 느낌이었다"고 말했다.

연상호 감독이 14일 오전 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작) 인터뷰에서 9년 전 아들을 잃고 AI 프로그램을 통해 아들을 만나며 하루하루를 버텨온 엄마 류수영 역의 김현주, 9년 전 죽은 줄로만 알았지만 기적처럼 살아 돌아온 아들 류선우 역의 배현성 등을 캐스팅한 이유를 밝혔다.

연상호 감독은 '지옥' '정이' '선산'에 이어 '실낙원'까지 네 번째 호흡을 맞춘 김현주에 대해 "내가 정말 신뢰하는 배우다. '100일의 거짓말'을 봤는데 거의 뭐 날아다니더라. 김현주와 같이 작업을 하다 보면 늘 믿고 맡긴다는 생각이 든다. 캐릭터를 표현하는 것에 대해 엄청 고민하는 배두다. 감독인 내가 기대하는 생각 그 이상의 연기를 해줘서 믿고 맡기는 편이다. 20살 때부터 톱스타로 살아왔던 배우인데, 최근 연기자로서 새로운 모습을 보여주고 있고 그 내공의 진가를 드러내는 것 같아 기쁘다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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이어 배현성에 대해서도 "배현성은 '지옥2' 때 김신록 아들로 잠깐 출연하면서 인연이 생겼다. 처음 '실낙원' 캐스팅을 할 때 아들 역할에 대해 고민을 했다. 워낙 예산이 작은 영화라 정식으로 배우들에게 제안하기도 애매했다. 또 내가 아는 젊은 남자 배우가 많이 없었다. 그래봤자 박정민인데, 정민이는 이제 40대다. 김현주의 아들을 부탁하기엔 넌무 나이가 많았다. 그렇게 생각을 뒤져보니 배현성이 있더라. 배현성에게 조심스럽게 제안했는데 흔쾌히 한다고 했다 배현성의 연기는 굉장히 분위기가 있다. '실낙원'의 아들은 기묘한 분위기와 나른한 분위기로 관객을 불안하게 만들어야 하는데 그걸 잘 만들어준 것 같다. 그렇게까지 오래 생각을 안 했던 캐스팅이었는데 반전으로 너무 잘 된 캐스팅이 됐다"고 너스레를 떨었다.

연상호 감독의 또 다른 뮤즈 구교환의 특별 출연에 대해 "우리 영화의 재미다. 안 보이는 구교환 찾기다. 아직 영화를 본 사람이 못 찾는 거 같더라. 다만 나는 찾을 수 있을 것이라고 확신한다. '실낙원'은 메인 캐릭터 외의 인물이 많지 않다"고 관전 포인트를 밝혔다.

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이옥섭 감독과 깜짝 결혼을 발표한 뮤즈 구교환의 소식에 대해서도 "나 또한 기사를 통해 접했다. 나는 몰랐다. 의외로 구교환과 사적인 이야기를 안 한다. 결혼 소식을 뒤늦게 들었다고 해서 서운하지는 않다. 약간 엄마랑 아빠가 결혼한 느낌이라 오히려 '이게 화제가 되나?' 싶기도 했다"고 웃었다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com