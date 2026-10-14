[SC인터뷰] "'얼굴' 흥행 수익, 그 이상으로 나눠"…'실낙원' 연상호 감독이 밝힌 韓영화 낙원(종합)

사진=CJ ENM

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[스포츠조선 조지영 기자] 지치지 않는 연상호(48) 감독의 유니버스는 계속된다.

스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)을 연출한 연상호 감독. 그가 14일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '실낙원'의 연출 과정부터 '얼굴' 이후 다시 한번 저예산 프로젝트에 도전한 이유를 밝혔다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 지난해 2억원의 초저예산 영화 '얼굴'로 극장가 파란을 일으킨 연상호 감독의 두 번째 저예산 프로젝트로 약 5억원의 제작비로 만들어졌다.

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실제로 연상호 감독의 어머니가 쓴 세 페이지 분량의 이야기로 시작된 '실낙원'은 인공지능(AI)이 극도로 발전하는 시대에 인간을 인간답게 만드는 것이 무엇인지 깊게 생각하고 인간만이 가진 어둠과 심연을 다룬 스토리로 발전했다. 기억 속의 완벽한 아이를 놓지 못하는 엄마와, 기대와는 너무 다른 모습으로 자라 돌아온 진짜 아들의 극단적인 대비를 통해 묵직한 메시지를 전달한다.

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이날 연상호 감독은 "어머니의 세 페이지 글을 통해 시작된 작품이다. 어머니 글을 보면, 아들이 있는데 마을에서 나쁜 짓을 하는 아들이다. 그 아들 때문에 어머니 본인의 삶도 고통스러워진 이야기였다. 이 아들에 대해 결심을 하고 실행에 옮기는 엄마의 이야기로 끝나는데 그러한 이야기를 '실낙원'으로 풀었다"며 "내가 어머니의 글에 대해서 궁금했던 것은 '과연 이 심리가 무엇일까'였다. 어떻게 보면 자식에 대한 집착이자 사랑의 이야기이기도 하다. 타인의 도움을 받지 않고 자신 안에서 품어서 소멸시키려고 하는 그런 마음이 한편으로는 기묘하더라. 어떻게 하면 현대에 맞는 질문에 바꿀 수 있을까 고민해서 다루려고 했다"고 밝혔다.

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'실낙원'을 본 이후 어머니의 반응에 대해 "사실 어머니에게 이 영화가 어머니의 이야기라는 말을 안 하다가 최근에 말했다. 어머니가 시사회에 찾아와 영화를 보기도 했는데 끝나고 후기를 물어보려고 전화했더니 '잘 봤다. 술 많이 먹지 말고 빨리 들어가라'라는 말만 하시더라"고 웃었다.

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그는 "'군체'를 함께 썼던 작가가 자신의 부모님 이야기를 다룬 만화를 그려 책을 만들었다. 그게 굉장히 부러웠다. 부모님을 이해해보고 싶다는 욕망이 강했다. 결과적으로는 100% 이해되지 않았다. 인간의 실존을 완벽히 이해하기 쉽지 않더라. 어머니 글이 좀 다크한데 그렇다고 아들이 나 혼자는 아니다. 아무래도 내 영화를 많이 봐서 그런지 내 작품에 어머니가 영향을 받은 게 아닌가 싶기도 하다"고 웃었다.

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이어 "우리 어머니의 세계관 안에서 이 이야기는 너무 자연스러운 이야기일 수 있겠다 싶었다. 자식에 대한 집착 같은 것이 우리 어머니는 강한 편이었다. 자연스럽게 이 이야기를 느낄 수 있지 않을까 싶다. 비단 부모 자식간 모두 이해할 수 있는 이야기는 아니다. 인간의 정체성에 관련된 이야기다. 나도 이중적인 정체성이 있지 않나? 밖에서는 감독이지만 집에서는 아빠이자 남편이지 않나? 대부분은 복합적인 정체성을 가지고 살기 때문에 그런 식으로 이야기를 풀려고 했다"고 말했다.

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2억 2000만원의 순제작비가 든 '얼굴'에 이어 5억원의 버젯으로 만든 '실낙원'으로 다시 한번 극장가 파란을 일으킨 연상호 감독은 "'얼굴' 때 흥행이 굉장히 잘됐다. 사전에 약속한 대로 스태프들과 배우들에게 지분 형태로 수익을 나누기도 했고 솔직히 그 이상으로 나누기도 했다. 더 솔직하게 말하면 나도 처음 시도해 본 프로젝트라 정산을 하면서 오류가 있었다. '이 사람은 더 줘야 하는데'라는 것도 있어서 보너스 형식으로 내가 더 챙겨주기도 했다. '얼굴' 때 경험이 있으니까 '실낙원'은 좀 더 나은 방식을 찾게 됐고 그러다 보니 '실낙원' 때보다 예산이 살짝 올라갔다. 영화를 만드는데 적정한 예산이라고 하는 게 있는지 잘 모르겠다. 이 세상에 그런 게 있나 싶기도 한데, 상업 구조에서 허락한 내에서 그리고 스태프가 무리하지 않는 선에서 계속 이런 프로젝트를 만들고 싶다. 이번 '실낙원'도 '얼굴'에 참여한 20여명의 스태프가 거의 다 참여를 했고 14회 차 촬영으로 만들었다"고 답했다.

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그는 "한국 독립 영화계가 독보적인 행보를 잘 걸어오긴 했지만 한편으로 나는 일종의 레이블이 생겼으면 좋겠다고 생각했다. 해외는 그런 레이블이 있는데, 우리나라도 그런 레이블이 만들면 어떨까 생각했다. 그런 가능성을 '얼굴' '실낙원'에서 봤으면 좋겠다고 생각했다. 예전에는 아트하우스가 많이 했는데 이제는 아트하우스가 없어져서 나라도 그런 프로젝트를 이어가고 싶었다"고 설명했다.

이어 "'얼굴' '실낙원' 작업을 하면서 한국 영화계 산업 구조 전체를 흩트리고 싶지 않다. 보통 이러한 작은 영화는 예술 영화 지원을 받거나 독립영화로 인정을 받기도 하는데, '얼굴'은 우리 회사에서 직접 투자를 하기도 했고 지원을 일절 받지 않았다. 기존에 독립영화를 하는 감독들이 받아야 한다고 생각한다. '실낙원'이 너무 심하게 망하지 않는다면, 다음 작품도 할 수 있을 것 같다. '실낙원'이 해외 판매량이 좋아서 BEP(손익분기점)는 의미가 없다고 하더라"고 덧붙였다.

저예산 프로젝트에 대해 "앞으로도 계속 하고 싶다. 박정민과도 이야기를 나눴는데, 나는 장난감을 사면 망가질 때까지 가지고 논다. 저예산 영화가 망가질 때가지 재미있게 놀 생각이다"며 "물론 블록버스터 작업도 계속 할 계획이다. 이 일을 좋아해서 이 직업을 택했는데 좀 더 많은 관객과 만나는 작품을 만들고 싶기도 하다"고 전했다.

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'지옥' '정이' '선산'에 이어 '실낙원'까지 네 번째 호흡을 맞춘 김현주에 대해 연상호 감독은 "내가 정말 신뢰하는 배우다. '100일의 거짓말'을 봤는데 거의 뭐 날아다니더라. 김현주와 같이 작업을 하다 보면 늘 믿고 맡긴다는 생각이 든다. 캐릭터를 표현하는 것에 대해 엄청 고민하는 배두다. 감독인 내가 기대하는 생각 그 이상의 연기를 해줘서 믿고 맡기는 편이다. 20살 때부터 톱스타로 살아왔던 배우인데, 최근 연기자로서 새로운 모습을 보여주고 있고 그 내공의 진가를 드러내는 것 같아 기쁘다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

이어 배현성에 대해서도 "배현성은 '지옥2' 때 김신록 아들로 잠깐 출연하면서 인연이 생겼다. 처음 '실낙원' 캐스팅을 할 때 아들 역할에 대해 고민을 했다. 워낙 예산이 작은 영화라 정식으로 배우들에게 제안하기도 애매했다. 또 내가 아는 젊은 남자 배우가 많이 없었다. 그래 봤자 박정민인데, 정민이는 이제 40대다. 김현주의 아들을 부탁하기엔 넌무 나이가 많았다. 그렇게 생각을 뒤져보니 배현성이 있더라. 배현성에게 조심스럽게 제안했는데 흔쾌히 한다고 했다 배현성의 연기는 굉장히 분위기가 있다. '실낙원'의 아들은 기묘한 분위기와 나른한 분위기로 관객을 불안하게 만들어야 하는데 그걸 잘 만들어준 것 같다. 그렇게까지 오래 생각을 안 했던 캐스팅이었는데 반전으로 너무 잘 된 캐스팅이 됐다"고 너스레를 떨었다.

연상호 감독의 또 다른 뮤즈 구교환의 특별 출연에 대해 "우리 영화의 재미다. 안 보이는 구교환 찾기다. 아직 영화를 본 사람이 못 찾는 거 같더라. 다만 나는 찾을 수 있을 것이라고 확신한다. '실낙원'은 메인 캐릭터 외의 인물이 많지 않다"고 관전 포인트를 밝혔다.

이옥섭 감독과 깜짝 결혼을 발표한 뮤즈 구교환의 소식에 대해서도 "나 또한 기사를 통해 접했다. 나는 몰랐다. 의외로 구교환과 사적인 이야기를 안 한다. 결혼 소식을 뒤늦게 들었다고 해서 서운하지는 않다. 약간 엄마랑 아빠가 결혼한 느낌이라 오히려 '이게 화제가 되나?' 싶기도 했다"고 웃었다.

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'실낙원'은 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com