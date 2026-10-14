'국대 중단' 차준환, 17년 만에 배우 컴백…시트콤 코믹 연기 도전 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] '피겨 왕자' 차준환이 17년 만에 배우로 돌아온다. 어린 시절 아역배우로 활동했던 그가 이번에는 시트콤 주연으로 안방극장에 복귀한다.

14일 티빙에 따르면 차준환은 오는 2027년 공개되는 티빙 첫 오리지널 시트콤 '궁전랜드'에 출연한다. 극 중 놀이공원 신입 아르바이트생 성대한 역을 맡아 본격적인 코믹 연기에 도전한다.

특히 이번 작품은 차준환이 2009년 이후 약 17년 만에 드라마 연기를 재개한다는 점에서 의미가 남다르다.

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차준환은 피겨스케이팅 선수로 이름을 알리기 전 아역배우로 먼저 연예계에 발을 들였다. 2001년생인 그는 5살이던 2006년 MBC 드라마 '기적'을 시작으로 '베스트극장', '밤이면 밤마다'(2008), '돌아온 일지매'(2009) 등에 출연했다.

특히 '밤이면 밤마다'에서는 배우 박기웅의 아역을, '돌아온 일지매'에서는 정일우가 연기한 일지매의 어린 시절을 맡으며 연기 경험을 쌓았다. 오리온 초코파이를 비롯해 삼성생명, 남양유업 등 다양한 광고에도 출연했다.

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이후 차준환은 피겨스케이팅에 집중하며 배우의 길에서 잠시 멀어졌다. 그러나 연기에 대한 관심은 계속 이어졌다.

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지난해 JTBC '아는 형님'에 출연했을 당시에도 배우 복귀에 대한 생각을 밝힌 바 있다. 당시 차준환은 아역배우로 활동하다 피겨 선수로 전향한 만큼, 기회가 된다면 은퇴 후 다시 연기에 도전하고 싶다는 뜻을 전했다.

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그의 바람은 예상보다 빠르게 현실이 됐다. 지난 4월 배우 매니지먼트사 판타지오와 전속계약을 체결한 차준환은 이번 '궁전랜드' 출연을 확정하며 연기자로서 새로운 출발을 알렸다.

차준환이 맡은 성대한은 놀이공원 '궁전랜드'에 새롭게 입사한 신입 캐스트다. 의욕은 넘치지만 현실은 만만치 않은 인물로, 좌충우돌 적응기를 통해 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.

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앞서 알려진 캐릭터 설정에 따르면 성대한은 잘생긴 외모를 자신하지만 허당기 넘치는 성격을 가진 인물이다. 능글맞고 넉살 좋은 모습 뒤에 의외로 깊은 속내를 지닌 캐릭터로, 차준환이 보여줄 코믹 연기에 기대가 모인다.

상대역으로는 배우 우다비가 나선다. 우다비는 궁전랜드의 선임 캐스트 송예진 역을 맡아 차준환과 호흡을 맞춘다.

이재원은 강철수 역으로 합류하며 김규원은 양성욱, 김승호는 곽도현 역을 맡는다. 가수 민서는 한아름 역으로 연기에 나서고, 그룹 모모랜드 출신 낸시는 지슬기 역으로 출연한다. 여기에 이남수, 안주미, 박소진까지 합류해 개성 넘치는 캐릭터들의 이야기를 완성한다.

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'궁전랜드'는 겉은 화려한 궁전이지만 속은 궁상맞은 놀이공원을 배경으로, 환상의 세계 뒤편에서 고군분투하는 아르바이트생들의 좌충우돌 청춘 생존기를 그린 시트콤이다. 유학찬 감독이 연출하고 이솔 작가가 극본을 맡았다.

한편 차준환의 연기 복귀는 최근 선수 활동 중단 발표와 맞물려 더욱 관심을 끌고 있다. 차준환은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 이번 시즌 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다고 밝혔다. 소속팀 서울시청과의 계약도 마무리했다고 전했다. 다만 피겨스케이팅 선수 은퇴를 공식 선언한 것은 아니다. 소속사 역시 향후 활동 방향을 신중하게 고민하고 있다는 입장을 밝힌 상태다.

차준환이 출연하는 '궁전랜드'는 오는 2027년 티빙을 통해 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com