'74세' 이수만, 풍성한 머리숱·매끈한 피부…아이돌 데뷔쇼서 '역대급 동안' 화제

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 이수만 프로듀서가 신인 그룹 데뷔쇼에 참석한 가운데, 74세 나이가 믿기지 않는 외모로도 관심을 모았다.

새 그룹의 무대가 펼쳐진 현장에서 그의 스타일과 동안 비주얼에도 시선이 쏠렸다.

이수만은 지난 12일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 A2O엔터테인먼트 글로벌 데뷔쇼 'WELCOME TO SOULITE'에 참석했다.

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오랜만에 국내 공식 석상에 모습을 드러낸 그는 독특한 무늬가 들어간 검은색 반소매 셔츠에 안경을 착용했다. 손목에는 시계와 팔찌를 더해 개성 있는 스타일을 완성했다.

무엇보다 눈길을 끈 건 그의 외모였다. 1952년생인 이수만은 올해 74세로, 풍성한 검은 머리숱과 비교적 매끈한 피부를 드러냈다. 여유로운 표정과 젊은 감각의 패션도 시선을 모았다.

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사진이 공개된 뒤 누리꾼들은 "피부 관리를 어떻게 하는지 궁금하다", "스타일도 멋지다", "자기관리 대단하다" 등의 반응을 보였다.

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이수만은 2023년 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 새로운 엔터테인먼트 사업에 나섰다.

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그가 이끄는 A2O엔터테인먼트는 이번 데뷔쇼에서 15인조 보이그룹 A2O SOUL과 9인조 걸그룹 A2O LITE를 선보였다.

두 그룹은 지난 13일 각각 데뷔곡 'SUPERSTAR'와 'NEON'을 발표하고 활동을 시작했다.

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새로운 그룹과 함께 K팝 무대에 다시 나선 이수만. 프로듀서로서의 도전과 더불어, 70대 중반에도 변함없는 존재감과 외모가 화제를 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com