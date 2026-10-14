조이시티 '프리스타일 풋볼 2', 12월 3일 글로벌 출시

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조이시티가 신작 축구 게임 '프리스타일 풋볼 2'를 오는 12월 3일 글로벌 시장에 선보인다.

5대5 팀플레이와 PC·콘솔 간 크로스플레이를 앞세워 플랫폼에 관계없이 함께 경기를 즐길 수 있도록 했다. 조이시티는 자회사 우레가 개발 중인 '프리스타일 풋볼 2'의 사전 판매를 시작했다고 14일 밝혔다.

'프리스타일 풋볼 2'는 캐릭터마다 고유한 역할과 스킬을 부여해 포지션별 협력 플레이를 강조한 온라인 축구 게임이다. 빠른 경기 전개와 직관적인 조작을 특징으로 하며, PC와 콘솔 이용자가 함께 경기를 즐기는 크로스플레이를 지원한다.

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사전 판매 기간에는 모든 에디션에 10% 할인이 적용된다. 엑스박스 게임 패스(Xbox Game Pass)와 플레이스테이션 플러스(PS Plus) 가입자는 기본 할인에 10% 추가 할인을 받을 수 있다. 조이시티는 앞서 게임스컴과 팍스웨스트, 스팀 넥스트 페스트 등 해외 게임 행사에 참가하며 출시를 준비해왔다. 정식 출시 전까지 사전 판매 기념 이벤트와 프로모션도 진행할 예정이다.

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'프리스타일 풋볼 2'는 X박스 시리즈s X|S, X박스 PC, PS5(플레이스테이션5), 스팀을 통해 글로벌 출시된다. 에디션별 구성은 공식 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com