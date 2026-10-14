'내가 떨릴 수 있게' 김재영 "출연 계기? ♥남지현이 한다고 해서 참여해"

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김재영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재영이 '내가 떨릴 수 있게'에 참여하게 된 이유를 전했다.

김재영은 14일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회에서 "저는 남지현이 한다고 해서 드라마에 합류하게 됐다"라고 했다.

15일 첫 공개되는 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경 주화미)는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

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김재영은 섹스토이 스타트업 CEO 독고달로 변신했다. 그는 작품에 출연하게 된 계기에 대해 "남지현이 한다고 해서 하고 싶었다. 작품에 성인용품 주제가 나오는데, 대본에 자연스럽게 녹여져 있어서 전혀 그런 느낌의 내용은 아니다. 또 드라마가 로코 장르인데, 진행 속도가 빠르다. 서로 정반대에 있는 캐릭터가 가까워지기 위해 만나는데, 그 속도가 빨라서 재밌다"고 전했다.

이어 작품의 관전포인트에 대해 "알콩달콩하면서도 지현이가 말한 것처럼 대립 신이 많아서 재밌다"며 "또 저는 독고달과 정반대의 성향인 캐릭터다. 자기 주관이 뚜렷하고 칼 같은 성격이어서 많은 차이가 있을 것 같다"고 말했다.

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한편 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 15일 1회부터 4회까지 티빙에서 동시 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com