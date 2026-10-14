남지현 "'은애하는 도적님아'→'내가 떨릴 수 있게'로 연이어 로맨스…이번엔 정석적인 로코"

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남지현. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남지현이 '은애하는 도적님아'에 이어 '내가 떨릴 수 있게'로 연이어 로맨스에 도전한 이유를 전했다.

남지현은 14일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회에서 "두 작품 모두 로맨스 장르이지만, 결이 다르다"라고 했다.

15일 첫 공개되는 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경 주화미)는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

Advertisement

남지현은 종갓집 장녀이자, 모태 유교걸 공연수를 연기했다. 그는 "이야기 자체가 재밌었고, 신선했다"며 "독고달이 섹스토이 CEO로 나와서 새로운 소재가 등장한다. 제가 보기엔 우리네의 평범한 러브스토리이고 익숙한 로코 장르인 것 같다. 소재 자체가 새로울 뿐이지, 드라마를 보시면 두 사람의 이야기에 많이 공감해 주실 것 같다"고 말했다.

남지현은 전작 KBS 드라마 '은애하는 도적님아'에 이어 '내가 떨릴 수 있게'로 연이어 로맨스 장르에 도전했다. 이에 그는 "연이어 로맨스 장르를 하게 됐는데, 그전에는 장르물을 오래 해왔다. 그 이후 로맨스나 휴머니티, 평범한 일상을 보여드릴 수 있는 장르를 하고 싶었다. 두 작품 모두 로맨스이지만, 결은 다르다. 전작은 사극풍 로맨스였다면, 이번엔 정석적인 로맨틱 코미디다. 오랜만에 만난 사랑스러운 이야기여서 꼭 참여하고 싶었다"고 전했다.

Advertisement

이어 "'내가 떨릴 수 있게'만의 차별점이 있다면, 여태까지 봤던 로코 중에 여자주인공과 남자주인공이 사랑에 관해 이야기도 많이 하고 치열하게 싸우는 드라마다. 그 점이 매력적으로 다가왔다"며 "서로를 이해 못 해서 싸우는 게 아니라, 끊임없이 설득시키는 과정이 재밌었다"고 덧붙였다.

Advertisement

한편 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 15일 1회부터 4회까지 티빙에서 동시 공개된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com