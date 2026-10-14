이성미 "갓난딸 둔 故 임윤택 대신 날 데려가라 했는데…암 투병 동지였다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 이성미가 그룹 울랄라세션의 리더였던 故 임윤택과 나눈 마지막 순간을 떠올리며 먹먹한 심경을 전했다.

이성미는 14일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에 출연해 과거 유방암 투병 당시 임윤택과 맺었던 특별한 인연을 공개했다. 특히 세상을 떠나기 직전 임윤택이 마지막으로 부탁했던 일과 그의 사망 소식을 접했던 순간을 생생하게 전했다.

이성미와 임윤택의 인연은 암 투병 중이던 임윤택의 매니저가 만남을 요청하면서 시작됐다. 이성미는 "윤택이가 교회를 다니다가 떠나게 됐고, 방황하던 중 몸이 많이 아팠다. 매니저가 한번 만나달라고 하더라"며 "당시 저는 암에 걸리기 전이라 잘 몰라서 암 투병 경험이 있는 자옥 언니(고 김자옥)와 함께 갔다"고 회상했다.

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이어 "저는 할 이야기가 없는데 윤택이와 자옥 언니는 서로 공감하면서 너무 재미있게 이야기하더라"며 당시 상황을 떠올렸다.

특히 이성미는 당시 임윤택에게 갓 태어난 어린 자녀가 있다는 사실에 마음이 쓰였다고 밝혔다. 그는 "집에 돌아와서 '하나님, 윤택이를 살려주십시오. 저를 빼시더라도 이 아이를 넣어주시면 너무 감사하겠습니다'라고 기도했다"며 "아이가 너무 어렸고 저는 살 만큼 살았으니까 그런 마음이 들었다"고 털어놨다.

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그러나 얼마 지나지 않아 이성미 역시 유방암 진단을 받았다. 이성미는 "방송을 하는데 유방암이라는 이야기를 들었다. 제일 먼저 윤택이에게 전화해 '윤택아, 암이래'라고 했더니 '집사님, 우리 동기가 되셔서 감사합니다'라고 하더라"고 말했다.

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이어 "저도 '이제 너랑 이야기할 수 있어'라고 했다. 서로 수술 날짜와 검진 날짜를 공유하면서 웃고 떠들었다. 그렇게 급격히 친해졌다"고 설명했다.

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하지만 시간이 흐를수록 임윤택의 건강은 악화됐다. 이성미는 "어느 날 윤택이가 '선배님, 저 예배드리고 싶어요'라고 하더라"며 "병실에 있을 때 조정민 목사님께 급하게 연락했더니 직접 오시겠다고 했다"고 전했다.

이어 "그날 윤택이가 직접 고른 찬송을 부르고 말씀을 듣고 예배를 드렸다. 그런데 다음 날 저녁 전화가 왔다. 세상을 떠날 것 같으니 빨리 오라는 연락이었다"고 밝혔다.

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이성미는 당시를 떠올리며 "가는 내내 엄청 속상해서 울었다. '하나님, 이렇게 빨리 데려가시면 어떡하느냐. 윤택이 아이도 어린데 살려달라'고 기도했다"며 "그런데 도착했더니 이미 세상을 떠났더라"고 말했다.

임윤택의 죽음 앞에서 원망스러운 마음도 들었다고 고백했다. 그는 "너무 원망했다. 살려달라고 기도했는데 낫지 않았고, 저는 암에 걸렸다. 제 안의 감정이 뒤죽박죽이었다"고 털어놨다. 그러나 세상을 떠난 임윤택의 얼굴을 본 뒤 생각이 달라졌다고 했다. 이성미는 "윤택이를 봤는데 너무 밝게 웃고 있더라. 그 모습을 보는 순간 '내가 살려달라고 했지만 아파서 고통스럽게 죽는 것보다 이렇게 활짝 웃을 수 있다면 이것도 막지 말아야 하는 길이구나'라는 생각이 들었다"고 밝혔다.

이어 "우리는 사는 게 기도의 응답이라고 생각한다. 기도했더니 살았다고 생각하는데, 아름답게 세상을 떠날 수 있다면 죽음에 대해서도 다시 생각해 봐야겠다고 느꼈다"고 덧붙였다.

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자신의 건강 상태에 대해서는 "너무 멀쩡하다"고 밝히며 웃어 보였다. 또한 이성미는 "누구나 언젠가는 떠나지만 자신은 늦게 갈 것처럼 생각한다. 저는 늘 떠날 준비를 하고 있어야 한다고 생각한다"며 "하루 24시간을 최선을 다해 아름답게 살다가 가겠다고 생각한다. 하루만 사는 것처럼 사니까 너무 감사하고 행복하다"고 말했다.

한편 임윤택은 2011년 Mnet '슈퍼스타K3'에서 울랄라세션을 우승으로 이끌며 대중의 사랑을 받았다. 위암 투병 중에도 무대에 올라 희망과 감동을 전했으나, 2013년 2월 11일 세상을 떠났다. 향년 32세다.

임윤택은 2012년 결혼해 같은 해 딸을 얻었으며, 어린 딸을 남겨두고 세상을 떠나 안타까움을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com