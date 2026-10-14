'내가 떨릴 수 있게' 김예지 감독 "섹스토이 소재? 자극적으로 연출NO"

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남지현, 김재영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김예지 감독이 '내가 떨릴 수 있게' 연출 비하인드를 전했다.

김예지 감독은 14일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회에서 "저희 작품 소재에 대한 고민을 많이 했다"며 "연출할 때도 소재의 자극성에만 몰두하려고 하지 않았다"라고 했다.

15일 첫 공개되는 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경 주화미)는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

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연출을 맡은 김 감독은 선정적인 소재를 작품의 아이템으로 선택한 이유를 밝혔다. 그는 "이 부분에 대해 많은 고민을 했다. 섹스토이라는 아이템 자체가 과거에 비해선 양지로 나오고 있는 추세이지만, 소재 자체를 일부러 쿨하게 보이려고 하지 않았다. 지금까지 나왔던 한국 드라마들 중 이 아이템이 아예 안 나왔던 건 아니다. 그러나 저희도 소재가 주는 자극성에만 몰두하면 시청자 분들에게 반감으로 다가갈 수도 있을 것 같아서 일부러 톤다운 시키기도 했다"고 설명했다.

한편 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 15일 1회부터 4회까지 티빙에서 동시 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com