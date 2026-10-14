[SC현장]"섹스토이? 자극적인 드라마NO"…'내가 떨릴 수 있게' 남지현♥김재영, 남매에서 연인으로(종합)

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남지현, 김예지 감독, 김재영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남지현과 김재영이 '내가 떨릴 수 있게'를 통해 설렘 가득한 로맨스 연기를 선보인다.

티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 14일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 진행됐다. 현장에는 남지현, 김재영, 김예지 감독이 참석했다.

15일 첫 공개되는 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경 주화미)는 사랑 없인 안 하는 여자와, 사랑 없이도 잘 하는 남자의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

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연출을 맡은 김 감독은 선정적인 소재를 작품의 아이템으로 선택한 이유를 밝혔다. 그는 "이 부분에 대해 많은 고민을 했다. 섹스토이라는 아이템 자체가 과거에 비해선 양지로 나오고 있는 추세이지만, 소재 자체를 일부러 쿨하게 보이려고 하지 않았다. 지금까지 나왔던 한국 드라마들 중 이 아이템이 아예 안 나왔던 건 아니다. 저희도 소재가 주는 자극성에만 몰두를 하면 시청자 분들에게 반감으로 다가갈 수도 있을 것 같아서 일부러 톤다운 시키기도 했다"고 설명했다.

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남지현, 김재영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

남지현은 종갓집 장녀이자, 모태 유교걸 공연수를 연기했다. 그는 "이야기 자체가 재밌었고, 신선했다"며 "독고달이 섹스토이 CEO로 나와서 새로운 소재가 등장한다.근데 제가 보기엔 우리네의 평범한 러브스토리이고 익숙한 로코 장르인 것 같다. 소재 자체가 새로울 뿐이지, 드라마를 보시면 두 인물의 이야기에 많이 공감해 주실 것 같다"고 말했다.

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남지현은 전작 KBS 드라마 '은애하는 도적님아'에 이어 '내가 떨릴 수 있게'로 연이어 로맨스 장르에 도전했다. 이에 그는 "연이어 로맨스 장르를 하게 됐는데, 그전에는 장르물을 오래 해왔다. 그 이후 로맨스나 휴머니티, 평범한 일상을 보여드릴 수 있는 장르를 하고 싶었다. 두 작품 모두 로맨스이지만, 결은 다르다. 전작은 사극풍 로맨스였다면, 이번엔 정석적인 로맨틱 코미디다. 오랜만에 만난 사랑스러운 이야기여서 꼭 참여하고 싶었다"고 전했다.

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이어 "'내가 떨릴 수 있게'만의 차별점이 있다면, 여태까지 봤던 로코 중에 여자주인공과 남자주인공이 사랑에 관해 이야기도 많이 하고 치열하게 싸우는 드라마다. 그 점이 매력적으로 다가왔다"며 "서로를 이해 못 해서 싸우는 게 아니라, 끊임없이 설득시키는 과정이 재밌었다"고 덧붙였다.

14일 상암 스탠포드호텔에서 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남지현, 김재영. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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김재영은 섹스토이 스타트업 CEO 독고달로 변신했다. 그는 작품에 출연하게 된 계기에 대해 "남지현이 한다고 해서 하고 싶었다. 작품에 성인용품 주제가 나오는데, 대본에 자연스럽게 녹여져 있어서 전혀 그런 느낌의 내용은 아니었다. 또 드라마가 로코 장르인데, 진행 속도가 빠르다. 서로 정반대에 있는 캐릭터가 가까워지기 위해 만나는데, 그 속도가 빨라서 재밌다"고 전했다.

이어 작품의 관전포인트에 대해 "알콩달콩하면서도 지현이가 말한 것처럼 대립 신이 많아서 재밌다"며 "또 저는 독고달과 정반대의 성향인 캐릭터다. 자기 주관이 뚜렷하고 칼 같은 성격이어서 많은 차이가 있을 것 같다"고 말했다.

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남지현과는 '백일의 낭군님'에서 남매 호흡을 맞췄으나, '내가 떨릴 수 있게'에선 로맨스 상대로 만났다. 김재영은 "8~9년 전엔 여동생이었는데, 이번엔 성숙한 여자로 느껴졌다"며 "지현이가 리액션도 잘해줬고 워낙 똑똑해서 연기하는 데도 편했다. 전과 달라진 점이 있다면, 작품에서 오빠였을 땐 항상 안쓰러운 눈빛으로 쳐다봤다. 이번엔 지현이가 먼저 설레는 눈을 갖고 연기를 해 주니까 저도 저절로 연기가 나왔다"고 만족감을 드러냈다.

마지막으로 김 감독은 "소재 자체는 자극적이지만, 무해하면서 엄마 미소를 지으면서 보실 수 있다"고 시청자들에게 기대를 당부했다.

한편 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 15일 1회부터 4회까지 티빙에서 동시 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com