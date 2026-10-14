백지연, '현대家 며느리' 맞은 아들과 사업 동행…"처가 투자 없이 지분 100%"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 백지연(62)이 아들 강인찬 씨(30)가 설립한 회사의 사내이사로 이름을 올린 사실이 알려졌다.

14일 비즈한국 단독 보도에 따르면 백지연의 아들 강씨는 지난 5월 '포르마레'라는 회사를 설립했다. 강씨가 대표이사를 맡고 있으며, 어머니 백지연도 사내이사로 등재됐다.

특히 회사 지분 100%를 강씨가 보유하고 있는 것으로 확인됐다. HL그룹의 지분 투자는 이뤄지지 않아 강씨가 처가와 별개로 독자적인 사업을 추진하는 것으로 보인다.

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포르마레는 향수와 화장품 제조업을 비롯해 의류, 라이프스타일 제품, 식음료, 브랜드 디자인, 콘텐츠 제작, 엔터테인먼트업 등을 사업목적으로 등록했다. 다만 구체적인 사업 활동은 아직 공개되지 않았다.

강씨는 2023년 정몽원 HL그룹 회장의 차녀 정지수 HL만도 상무와 결혼하며 화제를 모았다. 당시 백지연이 국내 굴지의 재벌가와 사돈을 맺었다는 소식에 큰 관심이 쏠렸다.

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결혼 이후 강씨가 HL그룹 경영에 참여할 가능성도 제기됐지만, 현재까지 그룹 내 별도 직책을 맡지 않은 것으로 알려졌다.

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한편 백지연은 1987년 MBC 공채 아나운서로 입사해 최연소 여성 '뉴스데스크' 앵커로 이름을 알렸다. 이후 프리랜서 방송인으로 활동하며 다양한 시사·교양 프로그램을 진행했다. 2023년 외아들의 결혼으로 정몽원 회장과 사돈 관계를 맺었다.

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olzllovely@sportschosun.com