'세븐♥' 이다해, 출산 한 달 앞두고 돌연 중국行…만삭에도 리허설 강행

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이다해가 첫딸 출산을 앞두고 만삭의 몸으로 갑작스럽게 중국 출장길에 올랐다. 임신 9개월 차에도 현지에서 리허설 일정을 소화하는 등 바쁜 근황을 전해 눈길을 끌고 있다.

이다해는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "급으로 온 항저우 출장. 피곤한데 과일천국"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 중국 항저우의 고급스러운 숙소 내부가 담겼다. 넓은 객실에는 세련된 인테리어와 은은한 조명이 어우러졌으며, 테이블 위에는 포도와 멜론, 수박 등 다양한 과일과 생수가 준비돼 있었다.

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갑작스러운 출장으로 피로감을 느끼면서도 풍성하게 마련된 과일에 만족감을 드러낸 모습이다.

하지만 휴식을 즐길 여유는 많지 않았다. 이다해는 이후 중국 현지에서 먹은 음식 사진을 공개하며 "밥 먹고 리허설 고고!"라는 글을 남겼다. 식사를 마친 뒤 곧바로 업무 일정을 소화한다는 의미로, 출산을 앞둔 상황에서도 왕성한 활동을 이어가고 있음을 보여줬다.

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이어 매콤한 중국 요리와 현지 식당에서 즐긴 아침 식사까지 연달아 공개했다. 특히 14일 오전에는 샌드위치와 국수 등이 차려진 사진에 "#굿모닝"이라는 문구를 덧붙이며 여유로운 아침 풍경을 전했다.

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현재 이다해는 임신 9개월 차로 출산을 앞두고 있다. 오는 11월 첫딸을 출산할 예정인 것으로 알려진 가운데, 만삭에도 중국 출장을 떠나 리허설까지 소화하는 모습이 관심을 모으고 있다.

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이다해는 평소 중국에서도 활발하게 활동해 왔다. 중국 드라마에 출연하며 현지 인지도를 쌓았고, 중국어 실력을 바탕으로 방송과 다양한 사업 활동을 이어왔다. 최근에도 중국을 오가며 현지 활동을 지속하고 있다.

앞서 이다해는 지난 5월 남편인 가수 세븐과 결혼 3년 만에 첫 아이를 임신했다고 발표했다. 당시 그는 "둘에서 셋으로. 우리에게 작은 기적이 찾아왔다"며 초음파 사진을 공개해 많은 축하를 받았다.

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이후 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에서는 남편 세븐에게 임신 사실을 알렸던 순간을 털어놓기도 했다. 이다해는 임신 테스트기를 여러 차례 사용하며 임신 여부를 확인했다고 밝혔으며, 깜짝 소식을 접한 세븐이 감격해 눈물을 흘렸다는 사연도 전했다.

한편 이다해와 세븐은 약 8년간의 공개 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다. 두 사람은 서울 강남과 마포 등에 건물 3채를 보유하고 있으며, 부동산 자산 가치가 약 325억원에 달하는 것으로 추정된다는 보도가 나오기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com