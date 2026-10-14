하정우, '11살 연하' ♥차정원과 12월13일 결혼…6년 열애 결실

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하정우와 차정원이 오는 12월 부부가 된다.

두 사람은 11살 나이 차를 넘어 약 6년간 사랑을 키워온 끝에 결혼식을 올린다.

14일 문화일보 단독 보도에 따르면 두 사람은 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다.

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하정우는 주변 지인들에게 구체적인 결혼 계획을 알리고 초대장을 전한 것으로 알려졌다.

두 사람의 측근은 "하정우가 주변 이들에게 조심스럽게 구체적인 결혼 계획을 밝히며 초대했다"며 "오랜 기간 예쁜 사랑을 이어왔기 때문에 모두가 크게 축하하는 분위기"라고 전했다.

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하정우와 차정원은 2020년 무렵 배우 선후배로 만나 연인으로 발전했다.

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서로의 활동에 부담을 주지 않기 위해 약 6년간 조용히 만남을 이어온 것으로 알려졌다.

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올해 초 두 사람의 열애설이 불거지자 양측은 교제 사실을 인정했다. 다만 당시 제기된 7월 결혼설에는 선을 그었다.

이후 결혼 준비를 마친 두 사람은 최근 지인들에게 결혼 소식을 알리고 있는 것으로 전해졌다.

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또 다른 측근은 문화일보에 "하정우는 굉장히 솔직한 편이다. 그동안 지인들에게 차정원과의 관계를 솔직하게 밝혀왔고, 결혼에 관해서도 '때가 되면 말씀드리겠다'고 해왔다"며 "그가 말한 대로 모든 준비를 마친 후 본격적으로 청첩 연락을 하고 있다"고 말했다.

하정우는 2002년 영화 '마들렌'으로 데뷔한 뒤 '추격자', '국가대표', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '더 테러 라이브' 등에 출연했다. 감독으로도 활동하며 '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집사람들' 등을 연출했다. 올해 상반기에는 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 안방극장에 복귀했으며, 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'(가제)을 준비 중이다.

차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 연기 활동을 시작했다. 드라마 '무법 변호사', '특별근로감독관 조장풍', '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등에 출연했으며, 지난 7월 tvN 예능 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'을 마쳤다.

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narusi@sportschosun.com