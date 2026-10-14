‘3년 만 복귀’ 이수만, 하루 만에 삐끗…‘中보아’ 멤버 부모 ‘임금 체불’ 의혹[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 이수만이 3년여 만에 K팝 시장 복귀를 선언한 지 하루 만에 예상치 못한 논란이 터졌다. 신인 걸그룹 A2O LITE 멤버 아이찡의 부모가 운영하는 중국 현지 업체를 둘러싸고 임금 체불 의혹이 제기된 것이다.

이수만은 지난 12일 경기도 고양시 킨텍스에서 A2O엔터테인먼트 신인 보이그룹 A2O SOUL과 걸그룹 A2O LITE의 합동 데뷔 쇼케이스를 열고 본격적인 K팝 복귀를 알렸다. SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 약 3년여 만에 국내 음악 시장에 다시 모습을 드러낸 자리였다.

특히 A2O LITE는 한국·일본·태국·미국·중국 출신 멤버들로 구성된 다국적 걸그룹으로 주목받았다. 이 가운데 13세 중국인 멤버 아이찡은 데뷔 초 보아를 연상시키는 퍼포먼스와 스타일링으로 이른바 '중국 보아'라는 반응까지 얻으며 관심을 모았다.

Advertisement

하지만 데뷔 직후 중국 온라인 커뮤니티를 중심으로 아이찡의 부모가 운영하는 업체의 임금 체불 의혹이 확산됐다.

현지 보도 등에 따르면 문제의 업체는 중국 베이징 소재 교육 관련 회사로 아이찡의 모친이 법정 대표를, 부친이 감사를 맡고 있는 것으로 전해졌다. 전 직원들은 2024년부터 임금 체불이 이어졌고 노동 중재를 거쳐 분할 상환에 합의했지만 초기 몇 달만 지급한 뒤 다시 미지급 상태가 됐다고 주장했다.

Advertisement

이 과정에서 약 4만 위안, 한화 약 800만원 규모의 미지급 임금이 적힌 차용증과 독촉 메시지 등이 온라인상에 공개되면서 논란은 더욱 커졌다.

Advertisement

기업정보 플랫폼을 통해서는 지난 8월 31일 해당 업체와 아이찡의 부모를 피집행인으로 하는 법원 강제집행 사건 2건이 접수된 사실도 알려졌다. 강제집행 금액은 약 345만 위안, 한화 약 6억9000만원 규모로 전해졌다.

Advertisement

그러나 이 금액 전부가 체불 임금에 해당하는지는 확인되지 않았다. 현지 매체 역시 아이찡의 부모가 중국에서 이른바 상습 채무불이행자를 뜻하는 '라오라이' 명단에 오른 것은 아니고 강제집행 금액 전체가 임금 체불과 직접 연결되는지는 불분명하다고 전했다.

그럼에도 타이밍은 뼈아프다. 이수만은 데뷔 쇼케이스에서 "오늘 새롭게 A2O의 문을 열겠다"며 음악과 기술을 결합한 새로운 K팝 모델을 제시하겠다는 포부를 밝혔다. A2O 측은 올해 국내외 투자자를 대상으로 약 3000억~4000억원대 기업가치를 전제로 투자 유치도 추진해온 것으로 알려졌다.

Advertisement

야심차게 꺼내든 새 걸그룹이 본격 출발과 동시에 멤버 가족의 금전 문제로 입길에 오르면서 팀 자체에는 직접적인 책임이 없더라도 이미지 관리 측면에서는 부담이 커진 모양새다.

온라인에서도 "데뷔하자마자 이런 의혹이 터지다니", "멤버 개인 문제가 아니라 가족 회사 문제라 선을 그어야 한다", "정확한 사실관계부터 확인해야 한다"는 반응이 엇갈리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com