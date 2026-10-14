"아일릿이 뉴진스 표절" 민희진, 공소청 송치→"사이버불링" 공식입장[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 민희진 전 어도어 대표가 공소청에 송치됐다.

서울 용산경찰서는 1일 민 전 대표를 업무방해 및 명예훼손 혐의로 공소청(검찰)에 송치했다.

민 전 대표는 2024년 4월 기자회견을 열고 하이브 산하 레이블 빌리프랩 소속 걸그룹 아일릿이 자신이 어도어에서 론칭한 뉴진스의 오디션 포스터, 한복 화보 콘셉트, 데뷔 방식, 안무 등을 카피했다고 주장했다.

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경찰은 아일릿이 뉴진스를 표절하지 않았음에도 민 전 대표가 하이브와 빌리프랩을 비방할 목적으로 허위 사실을 주장했다고 봤다. 또 어도어가 기자회견 3일전 '아일릿이 뉴진스를 표절했다'는 취지의 입장문을 낸 것은 민 전 대표와 당시 부대표였던 이 모씨, 신 모씨의 혐의를 입증하는 행위라고 보고 이들도 함께 송치했다.

이와 관련 민 전 대표가 어도어를 떠난 뒤 새롭게 설립한 오케이레코즈 측은 "아일릿 관련 유사성 문제는 대중과 언론을 통해 먼저 공론화된 사안이다. 경찰의 일부 송치 의견은 검사의 공소나 법원의 인정이 아닌 수사기관의 잠정적 의견에 불과하며 관련 민사 재판에서 이미 배척된 쟁점과 중복된다"고 맞섰다.

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또 "동일한 경찰서가 과거 하이브의 고발 사건에서 민희진의 문제 제기를 창작 윤리에 기반한 경영진의 의무로 판단해 불송치 처분했던 것과 비교하면 이번 일부 송치 의견은 과거 수사 기관의 판단 및 관련 민사 판결 내용과 상반돼 객관적 타당성에 의문이 제기된다"고 주장했다.

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또한 민 전 대표 측은 "하이브와 산하 레이블인 쏘스뮤직과 빌리프랩이 민 전 대표를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 변론 종결 후에도 변론재개 신청을 하며 개인으로 주요 온라인 커뮤니티에서의 욕설과 사이버 불링, 거대 기업의 전방위적 소송이란 고통 속에서 외로운 방어권을 행사해 온 민 전 대표에게 장기적인 피로와 압박을 안기고 있다"고 호소했다.

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한편 지난해 3월 어도어가 뉴진스를 상대로 낸 기획사 지위 확인 가처분 소송에서 재판부는 "아일릿의 콘셉트가 뉴진스를 표절했다고 보기 어렵다. 뉴진스의 콘셉트가 지식재산권 보호대상이 되기도 모호하다"고 판단했다.

같은해 10월 어도어가 뉴진스를 상대로 제기한 전속계약 유효확인 본안 소송에서도 재판부는 "기획안과 화보 등에서 뉴진스와 아일릿 사이에 일부 유사점이 확인되기는 하나 아일릿이 뉴진스의 콘셉트를 복제했다고 인정하기엔 부족하고 이를 인정할 증거도 없다"고 했다.

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또 빌리프랩은 9월 민 전 대표를 상대로 제기한 20억원 규모의 손해배상 청구소송 결심 공판에서 "'카피'라는 대중의견에 따른 것 뿐이라고 주장하나 수십년 경력의 업계 전문가인 민 전 대표가 대중에 기대 책임을 회피하려고 하면 안된다"고 지적했다. 이와 함께 뉴진스 멤버 부모가 민 전 대표에게 '꼭 이렇게까지 해야 하느냐'라고 말하는 내용이 담긴 녹취록을 제출했다. 또 민 전 대표가 뉴진스 멤버들에게 '너네 어떻게 생각하니? 아일릿 혼내줄까?'라고 했고 멤버들이 '네'라고 대답했는데 그걸 가지고 기자회견에서 공개저격하면 어떻게 하냐고 멤버들이 걱정하고 있다는 이야기를 부모님이 들려줬다고도 주장했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com