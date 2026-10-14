고영욱, '자작곡 도용 의혹' 천명훈 저격→A씨 허위 프로듀싱 의혹 폭로[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 이번에는 NRG 천명훈을 저격했다. 이와 함께 '누군가'의 허위 프로듀싱 의혹을 폭로했다.

고영욱은 13일 "천명훈 너 양아치니. 그런데 내가 함께 활동했던 어떤 자에 비하면 이건 약과. 그 자와 오랜 시간 지냈어도 단 한번도 직접 작곡하는 모습을 본 적 없는데 그렇다면 자기 이름으로 올라간 자작곡들은 대체 뭐냐. 당시 작곡가들과 어떤 거래가 있었는지 자세히 모르겠지만 왜 실제 작곡가들은 이렇게 자기 권리를 찾지 않는건지"라고 밝혔다.

고영욱은 '그 자'의 실명을 언급하지는 않았으며, 해당 주장을 뒷받침할 어떠한 증거도 제시하지 못했다. 다만 네티즌들은 고영욱이 함께 활동했던 사람이라고 한 것을 바탕으로 몇몇 연예인들의 이름을 거론하고 있다.

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고영욱의 글은 천명훈의 자작곡 도용 의혹 보도 이후 게재된 것이다. 이날 더팩트는 트로트곡 '쿵짝인생' 작곡가 이진욱이 지난 7월 천명훈과 한 트로트 제작자를 업무방해와 사기 혐의로 고소했다고 보도했다. 이 작곡가는 천명훈이 2019년 TV CHOSUN '연애의 맛'에서 공개한 자작곡이 사실은 자신이 만든 '찍었어' 데모곡이라고 주장했다.

그러나 경찰은 이 작곡가의 작곡 활동을 입증할 자료가 없어 업무방해가 성립하지 않고 천명훈이 출연료를 방송사에서 받은 만큼 이 작곡가에게 재산상 피해를 줬다고 보기 어렵고 공소시효도 지났다는 이유로 지난달 21일 천명훈을 불송치했다.

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고영욱은 1994년 룰라 멤버로 데뷔했으나 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 2013년 징역 2년 6개월, 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 3년 등을 명령받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com