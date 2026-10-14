[SC현장] "남장에 우울하기도 했지만"…앙칼진 고양이 임시완X잘생쁨 설인아, 이 조합 '유죄인간'(종합)

사진=tvN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 앙칼진 고양이 같은 임시완과 잘생쁨 설인아의 '유죄' 만남이 안방을 찾아온다.

14일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준 역의 임시완, 특수부대 출신 형사로 윤이준의 수행비서로 잠입한 강재희 역의 설인아, 윤이준의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역의 김정현, 태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우, 그리고 박단희 감독이 참석했다.

'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 서로를 의심하고 경계하는 수사극의 팽팽한 긴장감과 밀착 관계 속에서 점차 서로에게 스며드는 로맨스로 시청자에 재미를 선사할 전망이다.

Advertisement

특히 '나의 유죄인간'의 주연을 맡은 임시완은 겉으로는 완벽해 보이지만 비밀을 품고 있는 재벌 3세 윤이준의 섬세한 심리 연기를 펼칠 예정이다. 또한 사건의 진실을 파헤치기 위해 남장까지 감수하며 윤이준의 비서로 위장 침투한 설인아는 파격적인 남장 비서 비주얼로 시선을 사로잡으며 기대를 모으고 있다.

사진=tvN

사진=tvN

이날 임시완은 "지금까지 했던 작품 중에 가장 쾌적한 환경 속에서 촬영했다"고 밝혀 장내를 웃게 만들었다. 그는 "앙칼진 고양이의 형태로 비춰지는 캐릭터다. 이 인물의 과거에 집중하려고 했고 그런 부분에 있어서 조금의 엇나감이 지금의 앙칼진 고양이를 만든 것 같다. 우리가 알고 있는 재벌의 모습과 다른 모습을 보여줄 수 있을 것 같다. 캐릭터를 다양하고 다채롭게 표현하려고 했다"고 밝혔다.

Advertisement

그는 "모든 스태프가 열정을 가지고 함께 만들어간 작품이다. 감독도 ??고 스태프들도 젊고 감각 있었다. 이들이 모여서 어떻게 하면 잘 만들까 고민했던 작품이다. 그래서 작업 과정도 너무 즐거웠다"고 곱씹었다.

Advertisement

남장을 시도한 설인아는 "남장을 위한 커트를 했는데 낯설기도 했지만 설인아의 모습에서 또다른 모습을 본 것 같아 좋은 기회가 된 것 같다"며 "연습을 정말 많이 했다. 말투부터 걸음걸이까지 많은 노력을 했다"고 말했다.

Advertisement

이에 다들 "잘생쁨이다"며 감탄했다. 특히 임시완은 "커트만 했을 뿐인데 이미 강재희가 걸어오는 기분이었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

설인아는 "남장을 위해 머리를 커트를 하고 났는데 아무래도 여자이다보니 거울을 볼 때 처음에는 우울감이 들기도 들었지만 캐릭터에 몰입하다 보니 숏컷에 의의를 두게 되지 않게 됐다"고 고백했다.

Advertisement

액션에 대해서도 "액션이 많은 작품이었다. 일단 운동에 단련이 된 캐릭터였다. 능숙해 보이는 지점에서 포커스를 맞추려고 했다"고 고충을 털어놨다. 박단희 감독은 "무술 감독이 '이 동작은 못 할 거 같은데'라고 했는데 설인아가 너무 잘 해냈다. 이후 액션 신이 다 숙련된 액션으로 바뀌었다"고 극찬했다.

사진=tvN

브로맨스와 로맨스를 넘나드는 케미에 대해 임시완은 "브로맨스를 접근하는 게 직접적으로는 처음인 것 같다. 간접적으로 심도 있게 브로맨스를 고민해 보기도 했고 예전에 설경구 선배가 나를 열렬히 사랑하는 작품('불한당: 나쁜 놈들의 세상')을 하기도 했는데 그때 설경구 선배가 생각나기도 했다"고 답했다. 설인아는 "티키타카가 너무 좋았다. 브로맨스보다 로맨스로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

사진=tvN

김정현은 "스트레스 풀려고 드라마를 보는데, 현장에서도 즐겁게 촬영했던 작품이다. 어렵지 않고 살짝 끌어주는 작품이다. 편안하게 마음 편하게 볼 수 있는 작품이고 적당히 설레는 작품이다. 월요병에 잠시나마 위로가 될 수 있는 작품이 될 것 같다"고 기대했다.

Advertisement

연우는 "겉으로는 차가워 보일 수 있지만 내면에는 말랑거리는 포인트가 보인다. 살짝 보이는 그 포인트를 시청자가 잘 찾아주면 좋겠다"고 웃었다.

박단희 감독은 "강재희라는 인물이 위장 잠입하며 시작되는 이야기다. 스릴러, 로맨스, 코미디, 액션까지 다양하게 소화해야 하는 작품이다. 네 캐릭터가 다양한 장르적 사건 안에서 어떻게 사랑하고 상처를 보듬어주는지 포인트를 두고 연출하려고 했다"고 전했다.

그는 "이 드라마를 꼭 봐야 하는 이유는 네 배우다. 배우들이 정말 열심히 해줘서 더 긴장이 많이 된다. 설인아가 정말 액션을 잘해줬고 믿고 맡겼다. 하루는 설인아가 액션 하다가 많이 다쳐 응급실에 갔는데 1시간 만에 돌아와 신을 끝까지 마무리 해줘서 정말 고마웠다"고 감사의 마음을 전했다.

사진=tvN

이아현·류도하 작가의 웹소설 '여자인 걸 왜 모르지?'를 원작으로 한 '나의 유죄인간'은 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하고 문수정 작가가 극본을, '당신의 맛'의 박단희 감독이 연출을 맡았다. 오는 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com