"대체 무슨 컨셉트?"...장영란, 웨딩드레스→외간男 오토바이 타고 질주 '파격'

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장영란이 중국 충칭에서 웨딩드레스를 입고 오토바이에 올라 파격적인 장면을 연출했다.

장영란은 14일 자신의 SNS에 "오늘 밤 기대해. A급 장영란과 함께해"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상 속 장영란은 순백의 웨딩드레스 차림으로 헬멧까지 착용한 채 중국 충칭의 야경을 가로지르는 오토바이에 올랐다. 최근 SNS에서 화제를 모으고 있는 충칭 오토바이 스냅 콘텐츠를 직접 체험한 것으로 보인다.

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특히 시선을 끈 것은 장영란의 과감한 포즈였다. 그는 오토바이를 운전하는 남성의 허리를 꼭 붙잡고 도로를 달렸고, 화려한 웨딩드레스와 오토바이라는 이색 조합으로 영화의 한 장면 같은 분위기를 연출했다.

장영란은 여기에 '장영란바람나다'라는 해시태그까지 덧붙이며 스스로 상황극에 몰입했다.

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평소 남편 한창과의 애정을 공개적으로 드러내온 장영란인 만큼 이번 게시물은 더욱 웃음을 자아냈다. 장영란은 남편을 향한 애정 표현과 가족 일상을 꾸준히 공개해온 대표적인 '사랑꾼' 방송인 중 한 명이다.

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장영란은 2009년 세 살 연하의 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 결혼 후에도 각종 방송과 SNS를 통해 부부의 유쾌한 일상을 공개하며 사랑받아왔다.

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최근에는 48세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 한층 어려진 비주얼과 슬림해진 모습으로도 관심을 모았다. 이번에는 웨딩드레스에 헬멧, 오토바이까지 더한 파격적인 스타일링으로 또 한 번 색다른 모습을 보여줬다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com