[SC인터뷰]'술래게임' 현정완 PD "자기 복제 고민 많아"…연출자도 생존 게임(종합)

디즈니+ '술래게임' 현정완 PD. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 누군가는 배신하고, 누군가는 탈락한다. 치열한 생존 게임을 설계하는 현정완 PD에게도 피할 수 없는 서바이벌이 있다. 바로 끊임없이 새로운 재미를 증명해야 하는 연출자로서의 생존이다.

'피의 게임' 시리즈로 서바이벌계 연출 다크호스가 된 현 PD가 이번에는 디즈니+ '술래게임'으로 새로운 승부수를 던졌다. 현 PD의 진짜 서바이벌이 카메라 밖에서 다시 시작됐다.

지난 9월 30일 첫 공개된 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전이 맞물린 극한 체험형 추격 서바이벌 예능이다. 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

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'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

현 PD는 "추격전으로만 가면 볼거리가 하나라고 느꼈다. 이야기나 충돌이 있어야 하는데, 살짝 비대칭이 있어야 그런 상황이 생긴다고 생각했다"며 "기본적으로 마피아 게임이 재미있지 않나. 숨어 있는 술래의 존재가 서사의 한 축이 되면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

특히 박지민이 술래로 선정됐을 당시 제작진의 반응도 전했다. 현 PD는 "지민 씨가 술래로 뽑혔을 때 저희끼리 탄식이 있었다"며 서바이벌 베테랑 박지민이 술래가 돼서 시청자들의 의심을 살까봐 걱정했었다는 비화를 털어놨다.

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그러면서도 박지민의 예능감에 대해서는 높은 평가를 내렸다. 현 PD는 "인터뷰를 선택하다 보면 지민이의 인터뷰를 많이 선택하게 된다. 아나운서라 그런지 더 잘하는 것 같다"며 "지민이에게 10년 전, 15년 전 '무한도전' 같은 프로그램에 출연했다면 더 잘됐을 것 같다는 이야기를 한다. 그래서 아쉽다고도 했다"고 말했다.

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반전의 주인공은 '아빠! 어디가?'의 꼬마에서 배우로 자란 이준수였다. 현 PD는 "두뇌 플레이엔 자신 없지만 달리는 건 괜찮다더니, 해맑게 웃으며 형, 누나들을 배신하더라. 제작진 입장에서 사실 고마웠다. 배우를 하다 보니 표정이 리얼하더라"고 웃었다.

'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

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윤상현이 '개와 늑대' 게임에서 숨겨진 역할을 찾아낸 장면에 대해서도 언급했다. 현 PD는 "처음부터 너무 기대했는데, 생각보다 1라운드가 끝날 때까지 찾지 못하더라. 그래서 걱정했다"며 "결국 준비한 것을 해냈다는 생각에 좋았다"고 말했다.

반면 제작진이 준비한 장치가 모두 활용된 것은 아니었다. 현 PD는 "'경찰과 도둑' 게임에서도 지하에 숨겨 놓은 장치가 있었는데, 그게 날아갔다. 그런데 어쩔 수 없는 일"이라며 실제 게임 진행 과정에서 발생한 변수를 설명했다.

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출연진의 촬영 후 반응도 전했다. 현 PD는 "다들 고마웠고 즐거웠다고 하더라. 촬영이 끝나고 얼마 지나지 않아 결혼식이 있었는데, 그때 만난 출연자들이 촬영 당시에는 너무 힘들고 지쳤지만 3개월 정도 지나니 또 하고 싶다고 하더라"고 말했다.

서바이벌 프로그램 특유의 분량 배분에 대한 고민도 있었다. 현 PD는 "이기는 사람 위주로 서사가 가기 때문에 개인적으로 아쉬움이 있다"며 "미공개 영상으로 풀려고 한다"고 고백했다.

그러면서 남은 회차의 관전 포인트로는 결승전을 꼽았다. 현 PD는 "결승전이 진짜 치열했다. 저는 남을 만한 사람이 남은 것 같다"고 귀띔했다.

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'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

그런가 하면, '피의 게임' 성공 뒤엔 '자기 복제'라는 꼬리표와 마니아-라이트 팬 사이의 줄타기라는 딜레마가 따라붙었다.

현 PD는 "그 부분은 고민이 많다. 잘하는 것을 하고 싶고, 할 수 있는 것을 반복하면서 하는 게 당연한 것 아닌가 하는 생각도 든다"며 "모든 PD가 고민하는 지점인 것 같다"고 털어놨다.

이어 "새로운 것을 하려면 두려움도 있고, 반응도 궁금하다. 좋은 이야기를 들으면 또 발전하기도 하는 것 같다"고 덧붙였다.

그럼에도 현 PD가 인간의 바닥을 들여다보는 서바이벌을 고집하는 이유는 명확하다.

현 PD는 "상황이 인위적으로 선택을 강요하게 된다. 우리가 살면서 누군가를 탈락시키거나 제외하는 경우는 거의 없는데, 서바이벌에서는 극단적인 상황에 놓이게 된다"며 "그걸 지켜보는 게 우리 일상생활에서는 할 수 없는 경험"이라고 말했다.

이어 "'오징어 게임' 같은 상황을 지켜보는 것이다. 실제 사람들이 실제 상황에서 어떻게 행동할까 하는 부분에 몰입이 잘 되는 것 같다"고 분석했다.

최근 정치와 사회적 관계를 중심으로 전개되는 '더 커뮤니티' 등 이른바 '문과 서바이벌' 같은 다양한 형태의 서바이벌 예능이 등장하는 현상에 대해서도 긍정적인 반응을 보였다.

현 PD는 "서바이벌의 변화가 사실 좋다. 장르가 많이 넓어지고 있지 않나"라며 "다양하게 넓힐 수 있을 것 같다"고 말했다.

이어 "'피의 게임'을 하다 보니 비슷한 게임이 많았다. 잘하던 사람이 계속 잘하는 상황에서 새로운 사람들이 이길 수 있을까 하는 생각도 있었다"며 기존 서바이벌 예능의 반복되는 구도도 짚었다.

또 "'피의 게임'에서는 투표로 탈락시키는 방식이 있었는데, 실력이 아닌 정치로 탈락이 결정된다는 반응도 있었다. 이제는 시청자들도 그런 방식을 받아들이는 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

새로운 서바이벌 인재로 요리 크리에이터 승우아빠를 콕 집었다. 최근 공개된 '더 커뮤니티2'를 언급하며 "누군가를 떨어뜨려야 할 때 눈을 반짝이는 모습이 정말 매력적이더라. 꼭 섭외하고 싶다"며 욕심을 드러냈다.

'PD 생활을 서바이벌처럼 한다'는 시청자 반응에 "팀 전체가 하드코어하게 일하는 게 맞다"며 고개를 끄덕인 현 PD. 하지만 의외의 속내도 드러냈다.

"사실 연애 예능을 너무 하고 싶은데 아무도 안 시켜준다(웃음). 절친한 '환승연애' 이진주 PD의 작품을 보고 '난 저건 못 하겠다' 싶더라. 그래도 서바이벌이든 연애든 결국 인간의 내면을 들여다보는 일이니 비슷하다고 생각한다."

현 PD가 연출자로서 가장 중요하게 생각하는 목표는 '오래가기'. 누군가의 생존을 설계해 온 현 PD가 이제는 연출자로서 자신의 생존을 고민하는 것. 그의 서바이벌은 아직 끝나지 않았다.

"예능 PD는 수명이 길지 않은 직업인 것 같다. 시대마다 트렌드가 바뀌기 때문에 계속 분석해야 한다. 서바이벌도 10년 전에는 거의 없었던 장르다. 오래 했으면 좋겠다."

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com