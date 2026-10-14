'조정석♥' 거미, 두 딸 키우느라 확 바뀐 얼굴?.."육아 많이 힘든가"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 거미가 근황 사진을 공개한 가운데, 달라 보이는 얼굴을 두고 누리꾼들의 다양한 반응이 이어지고 있다.

거미는 지난 13일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'의 코너 '특선라이브'에 게스트로 출연했다. 이날 거미는 변함없는 라이브 실력을 선보이며 청취자들의 귀를 사로잡았다.

방송 이후 DJ들과 함께 찍은 인증샷도 공개됐다. 사진 속 거미는 여전한 매력을 드러낸 가운데, 일부 누리꾼들은 평소와 다소 달라 보이는 얼굴에 주목했다. 사진을 접한 누리꾼들은 "얼굴이 미묘하게 변한 것 같다", "두 딸 육아가 힘든가", "사진이 잘못 나온 것 같다" 등의 반응을 보였다.

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이날 거미는 두 딸의 성장 근황도 공개했다. 7살이 된 첫째 딸과 생후 9개월인 둘째 딸의 서로 다른 반응을 전한 것.

거미는 "둘이 다르다. 첫째 딸은 어릴 때 제 노래를 듣고 맨날 울었다. 그런데 이제 객석에서 막 즐기기도 한다"고 말했다.

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이어 둘째 딸에 대해서는 "임신하고 8개월까지 무대에 서고 만삭 때도 게스트도 했는데, 큰 소리 나는 무대도 정말 아무렇지 않아 한다. 쪽쪽이 물고 저를 쳐다보고 있다. 너무 신기하다. 노래 들으면서 잠도 자고 자다 깨서 쳐다보고 그런다"고 설명했다.

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DJ 김태균은 "태어나서 보니까 엄마가 거미, 아빠가 조정석이다. 아이들이 끼가 있나"라고 질문했다. 이에 거미는 첫째 딸의 관심사를 언급하며 "첫째는 노래하고 춤추고 연기하는 거 좋아한다. 아직 너무 순수하다. 아빠(조정석과)와 상황극하면서 노는 걸 좋아한다"고 답했다.

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한편 거미와 조정석은 2018년 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 1월 둘째 딸을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com