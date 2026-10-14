"16년째 광고만 찍냐"...원빈, '장발+터틀넥' CF 공개에 복귀 요구 빗발

사진=닥터파이토

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 원빈이 새 광고를 통해 근황을 공개했다.

2010년 영화 '아저씨' 이후 16년 넘게 작품 활동을 쉬고 있는 가운데, 긴 머리로 등장한 광고 사진에 팬들의 시선이 쏠렸다.

최근 건강기능식품 브랜드 닥터파이토는 원빈을 자사 제품의 첫 광고 모델로 발탁했다고 밝혔다.

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공개된 사진과 영상에서 원빈은 검은색 터틀넥에 목덜미까지 내려오는 긴 머리로 카메라를 바라봤다.

브랜드 측은 원빈의 신뢰감 있는 이미지가 브랜드 정체성과 잘 맞는다고 발탁 이유를 설명했다.

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사진이 공개되자 온라인에서는 "왜 원빈은 늙지도 않지", "장발도 잘 어울려", "외모 클래스는 영원하네" 등 외모에 대한 반응이 나왔다.

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작품 복귀를 바라는 목소리도 이어졌다. "광고서만 보기 아까워", "제발 작품 좀 찍어라", "광고 말고 영화에서 보고 싶다", "작품은 안 들어가시나요"라는 반응이다.

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원빈의 마지막 연기 작품은 2010년 개봉한 영화 '아저씨'다. 당시 622만여 명의 관객을 모으며 흥행했고, 원빈은 제47회 대종상 영화제에서 남우주연상을 받았다.

이후 약 16년 2개월 동안 영화나 드라마에 출연하지 않고 광고 모델로 대중과 만나고 있다.

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지난 6월 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 원빈의 긴 공백에 관한 이야기가 나왔다.

당시 김주하는 원빈에게 직접 들은 이야기라며 "'아저씨'의 이미지가 강해서인지 생각보다 작품 제안이 잘 들어오지 않는다고 하더라"고 전했다.

긴 머리에 대해서도 "언제 어떤 배역이 찾아올지 몰라 계속 기르고 있다고 했다"고 설명했다.

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원빈은 2015년 배우 이나영과 결혼해 아들 한 명을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com