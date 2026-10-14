'유죄인간' 임시완 "지금껏 했던 작품 중 가장 쾌적한 환경..앙칼진 고양이 그 자체"

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완이 "지금까지 했던 작품 중 가장 쾌적한 환경에서 촬영했다"고 말했다.

14일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준 역의 임시완, 특수부대 출신 형사로 윤이준의 수행비서로 잠입한 강재희 역의 설인아, 윤이준의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역의 김정현, 태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우, 그리고 박단희 감독이 참석했다.

이날 임시완은 "지금까지 했던 작품 중에 가장 쾌적한 환경 속에서 촬영했다"고 밝혀 장내를 웃게 만들었다. 그는 "앙칼진 고양이의 형태로 비춰지는 캐릭터다. 이 인물의 과거에 집중하려고 했고 그런 부분에 있어서 조금의 엇나감이 지금의 앙칼진 고양이를 만든 것 같다. 우리가 알고 있는 재벌의 모습과 다른 모습을 보여줄 수 있을 것 같다. 캐릭터를 다양하고 다채롭게 표현하려고 했다"고 밝혔다.

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이아현·류도하 작가의 웹소설 '여자인 걸 왜 모르지?'를 원작으로 한 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하고 문수정 작가가 극본을, '당신의 맛'의 박단희 감독이 연출을 맡았다. 오는 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com