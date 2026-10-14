'유죄인간' 설인아 "남장 커트 후 거울 볼 때 우울감 생겨"

사진=tvN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 설인아가 "처음 남장 커트 후 우울감 있었다"고 말했다.

14일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준 역의 임시완, 특수부대 출신 형사로 윤이준의 수행비서로 잠입한 강재희 역의 설인아, 윤이준의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역의 김정현, 태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우, 그리고 박단희 감독이 참석했다.

남장을 시도한 설인아는 "남장을 위한 커트를 했는데 낯설기도 했지만 설인아의 모습에서 또다른 모습을 본 것 같아 좋은 기회가 된 것 같다"며 "연습을 정말 많이 했다. 말투부터 걸음걸이까지 많은 노력을 했다"고 말했다.

Advertisement

이에 다들 "잘생쁨이다"며 감탄했다. 특히 임시완은 "커트만 했을 뿐인데 이미 강재희가 걸어오는 기분이었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

설인아는 "남장을 위해 머리를 커트를 하고 났는데 아무래도 여자이다보니 거울을 볼 때 처음에는 우울감이 들기도 들었지만 캐릭터에 몰입하다 보니 숏컷에 의의를 두게 되지 않게 됐다"고 고백했다.

Advertisement

이아현·류도하 작가의 웹소설 '여자인 걸 왜 모르지?'를 원작으로 한 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하고 문수정 작가가 극본을, '당신의 맛'의 박단희 감독이 연출을 맡았다. 오는 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com