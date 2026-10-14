'유죄인간' 임시완 "설인아와 브로맨스 중..설경구 떠올라"

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완이 "설인아와 브로맨스 연기하다가 설경구가 떠올랐다"고 말했다.

14일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준 역의 임시완, 특수부대 출신 형사로 윤이준의 수행비서로 잠입한 강재희 역의 설인아, 윤이준의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역의 김정현, 태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우, 그리고 박단희 감독이 참석했다.

브로맨스와 로맨스를 넘나드는 케미에 대해 임시완은 "브로맨스를 접근하는 게 직접적으로는 처음인 것 같다. 간접적으로 심도 있게 브로맨스를 고민해 보기도 했고 예전에 설경구 선배가 나를 열렬히 사랑하는 작품('불한당: 나쁜 놈들의 세상')을 하기도 했는데 그때 설경구 선배가 생각나기도 했다"고 답했다. 설인아는 "티키타카가 너무 좋았다. 브로맨스보다 로맨스로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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이아현·류도하 작가의 웹소설 '여자인 걸 왜 모르지?'를 원작으로 한 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하고 문수정 작가가 극본을, '당신의 맛'의 박단희 감독이 연출을 맡았다. 오는 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com