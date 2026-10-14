'46세' 김태희, 두 딸 엄마 맞아? 뜻밖의 만남서 포착된 '무결점 태쁘 용안'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김태희(46)가 세계적인 미식 행사에서 포착돼 반가운 근황을 전했다.

14일 셰프 정지선의 SNS에는 김태희와 함께 찍은 사진이 공개돼 눈길을 끌었다. 정지선은 "LA LISTE 2027 만난 멋진 분들과 기록. 사진을 많이 못 남겨서 아쉽다. 그래도 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 정지선이 김태희를 비롯한 참석자들과 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다.

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특히 시선을 사로잡은 것은 오랜만에 모습을 드러낸 김태희였다. 김태희는 검은색 의상을 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 화려한 무대 의상이나 특별한 꾸밈 없이도 특유의 단아한 분위기와 또렷한 이목구비가 돋보인다.

1980년생으로 올해 46세인 김태희는 두 딸의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 변함없는 동안 외모로 시선을 사로잡았다.

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김태희가 참석한 행사는 지난 12일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 '라 리스트 2027 코리아 어워즈'다. 프랑스 기반의 글로벌 미식 가이드 '라 리스트'가 선정한 한국의 우수 레스토랑과 셰프들을 소개하고 시상하는 자리로, 국내외 미식업계 관계자들이 참석했다.

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앞서 채널A '하트시그널4' 출신 김지영 역시 같은 행사에서 김태희를 만난 사실을 공개해 화제를 모았다. 김지영은 지난 12일 자신의 SNS에 "라 리스트 2027을 선정하는 자리였다니. 최현석·김희은 셰프님 요리를 이렇게 맛봅니다"라는 글을 남겼다.

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특히 그는 "심지어 옆자리에 태쁘도 계세요"라며 "태쁘 용안이 제일 재미있어요"라고 김태희의 미모에 감탄했다.

당시 김지영이 공개한 사진에는 김태희의 모습이 담기지 않았지만, 이후 정지선이 함께 찍은 사진을 공개하면서 김태희의 행사 참석 모습도 확인할 수 있게 됐다.

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한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비(정지훈)와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 김태희는 지난해 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출했다. 극 중 전직 미국 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)의 아내 김은주 역을 맡아 영어 연기에도 도전하며 활동 영역을 넓혔다.

당시 김태희는 작품 종영을 앞두고 앞으로 만나게 될 새로운 프로젝트를 기대하며 준비하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 다만 현재까지 구체적인 차기작 소식은 전해지지 않은 상황이다. 이런 가운데 세계적인 미식 행사에서 포착된 그의 반가운 근황에 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com