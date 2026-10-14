"사랑 나눈 적 없다"..강균성, '14세 연하' 유하진♥과 혼전임신설 해명 ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 노을 멤버 강균성이 예비 신부 배우 유하진과의 혼전임신설을 해명하며 혼전순결을 지켰다고 밝혔다.

14일 MBC '라디오스타' 측은 '혼전순결 강균성, 결혼과 함께 봉인 해제(?)'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

이날 강균성이 유하진과 결혼한다고 알리자 스튜디오에는 축하가 쏟아졌다. 올해 2월에 만나 교제 8개월 만에 결혼하는 거라고. 강균성은 "(유하진은) 같이 성장할 수 있고 날 내려놓게 하는 사람"이라며 유하진에게 애정을 드러냈다.

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이어 결혼 날짜를 빨리 잡아 혼전임신 오해를 받았다면서 "저희는 서로 사랑을 안 나눴다. 경험이 없다. 저랑 생각이 같아서 이렇게 된 거다"라며 혼전순결을 언급해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

또한 "(앞서) 순결 서약은 제가 원해서 한 게 아니었다. 그 당시 그렇게 하고 못 지킨 나날이 많아 죄송했다. 많이 부끄럽다"라며 갑자기 고개를 숙여 폭소를 자아냈다.

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강균성은 "하지만 결혼할 친구를 만나니까 이 친구랑은 (혼전순결을) 지켜야겠더라. 진정한 허니문인 거다. 요즘 커플들은 결혼 후에 누릴 것들을 미리 누리지 않나. 그래서 결혼 후에는 기대감이 줄어드다는 얘기를 들었는데 우린 기대감이 크다"라고 말했다. 이어 "(유하진은 내가) 혹시 문제가 있는 건 아니겠지 걱정하더라. 빨리 증명해 줘야 하는데.."라고 덧붙여 웃음을 더했다.

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한편 강균성은 오는 10월 30일 14세 연하 유하진과 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

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joyjoy90@sportschosun.com