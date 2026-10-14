"3남 3녀 낳을 것"...하정우♥차정원 12월 결혼에 '파격 2세 계획' 소환

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하정우가 11살 연하 차정원과 오는 12월 결혼을 앞둔 가운데, 과거 밝힌 2세 계획이 다시 주목받고 있다.

하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 14일 "하정우와 차정원이 12월 13일 결혼한다"며 "결혼식은 비공개로 진행될 예정"이라고 밝혔다.

두 사람은 2020년 무렵 연인으로 발전해 약 6년간 만남을 이어왔다. 지난 2월 교제 사실을 공개했을 당시에는 결혼설에 대해 "아직 정해진 바 없다"고 선을 그은 바 있다.

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결혼 소식이 전해지자 과거 하정우가 털어놓은 자녀 계획도 다시 관심을 모았다.

하정우는 2024년 유튜브 채널 '?E?E'에 출연해 아버지 김용건과 동생 김영훈의 득남 소식을 언급했다.

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그는 "아버지도 동생도 다 득남을 했는데 이제 나만 낳으면 된다"고 너스레를 떨었다.

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당시 하정우는 아버지 김용건이 39세 연하 연인과 늦둥이를 얻은 것을 두고 "엄청난 젊음과 에너지를 유지하셔서 가능했을 것 같다"고 말했다. 그러면서 "축복임과 동시에 압박감도 느꼈다"고 털어놨다.

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하정우는 원하는 자녀 수를 묻자 "3남 3녀나 2남 2녀를 낳고 싶다"고 답했다.

이어 "그렇게만 낳아주시면 진짜 잘해줄 자신 있다"며 "결혼하면 바로 낳을 생각"이라고 덧붙인 바 있다.

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2002년 영화 '마들렌'으로 데뷔한 하정우는 '추격자', '황해', '암살', '신과 함께' 시리즈 등 다수 작품에 출연했다. 현재 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'(가제)을 준비 중이다. 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 연기 활동을 시작해 드라마 '그녀는 예뻤다', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프' 등에 출연했다.

narusi@sportschosun.com