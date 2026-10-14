KEL 이터널 리턴 슈퍼위크 경남, 17~18일 진주서 개최

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'2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)'의 '이터널 리턴' 종목 서킷4가 경남 진주에서 열린다. 서킷4 우승을 놓고 8개 팀이 결승에서 맞붙으며, 11월 챔피언십 진출권을 확보하기 위한 경쟁도 이어진다.

한국e스포츠협회는 '2026 대한민국 이스포츠 리그' 이터널 리턴 슈퍼위크 경남을 오는 17~18일 경남 이스포츠 상설경기장에서 개최한다고 14일 밝혔다.

지역 e스포츠 선수 육성과 경쟁력 강화를 목표로 지난해 출범한 KEL은 올해 2년 차를 맞았다. 부산, 광주, 대전, 경남 등 지역 이스포츠 경기장과 협력해 오프라인 대회를 열고 선수들에게 실전 경험을 제공하고 있다.

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이번 서킷4는 듀얼 토너먼트 방식으로 진행된다. 17일 오전 11시 시작하는 패자조에는 전남 이스포츠, 뉴 라이즈 강원, 고양 미르, 충남 CNJ, 대구 가디언즈, 광주 슬래셔, 경기 이네이트, 제주 쉐도우 등 8개 팀이 출전한다. 패자조 상위 4개 팀은 최종전에 진출해 FN 세종, 대전 오토암즈, 성남 락스, GC 부산 스텔라와 결승 진출권을 다툰다.

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18일 오후 2시 열리는 결승에는 인천 웨이브, 경남 스파클 이스포츠, 양주 웨일즈, 경북 어센더스 등 4개 팀과 최종전 상위 4개 팀이 출전한다. 서킷4 총상금은 1200만원이며, 우승팀에는 300만원이 주어진다.

대회와 함께 다양한 이벤트도 마련된다. 18일 오전 10시에는 '경남 인비테이셔널'이 열린다. 'GBM' 이창석, 'BeryL' 조건희, 'MaRin' 장경환으로 구성된 BGM을 비롯해 경상남도 초청팀 이클립스와 GNS FOR I AM, 이터널 리턴 마스터즈 상위 팀 등이 참가한다.

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현장에는 이터널 리턴 미니 게임, 루미아 암시장, 진주시 영수증 교환 부스, KEL 팀 부스 등이 운영된다. '2026 진주남강유등축제'와 연계한 슈퍼위크 기념 유등도 진주성에 전시될 예정이다. 한편 서킷4 이후에는 11월 7~8일 챔피언십이 열린다. 서킷3 우승팀인 GC 부산 스텔라는 챔피언십 결승 진출을 확정했으며, 나머지 팀들도 이번 서킷4를 통해 최종 우승을 향한 도전을 이어간다. 경기는 KEL 공식 네이버 치지직, SOOP, 유튜브와 '이터널 리턴' 공식 채널에서 생중계된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com