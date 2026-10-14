[인터뷰①] '킬링타임' 류혜영 "'응팔' 이후 감정적으로 바닥 찍어…내게 가장 필요했던 시간"

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류혜영이 자신의 지나온 연기 생활을 돌이켜봤다.

류혜영은 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제 인생에서 감정적으로 바닥을 찍던 시기가 있었다"면서 "인간 류혜영에게 가장 필요한 시기였다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우 역을 맡았다.

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류혜영은 2007년 데뷔해 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 "인생에서 감정적으로 바닥을 찍던 시기가 있었다. 그 시기가 인간 류혜영의 삶에 있어서 가장 필요했던 시기였던 것 같다. 그 시기에 저만 괴로워한 줄 알았는데, 다들 지나오면서 겪어왔다더라. 이번에 '킬링타임'을 촬영할 때도 신인배우들이 많았는데, 제가 깨달으면서 도움이 됐던 이야기를 해주고 싶었다"며 "또 제가 20대 중반에 '응답하라 1988' 성보라로 큰 사랑을 받지 않았나. 대중이 저를 성보라로 기억해주시는 건 감사한데, 관계자 분들까지 저를 성보라로 기억해 주시면 제 이미지가 너무 한정되지 않을까 싶었다. 다른 캐릭터를 해야한다는 강박이 많았다"고 밝혔다.

이후 달라진 변화에 대해 "다양한 캐릭터를 보여드리기 위해 소셜링을 많이 하려고 노력했다. 집에서 가만히 있고, 소속사만 믿고 있으면 제가 어떤 사람인지 보여드릴 수 없지 않나. 밖에 나가서 피디님들과 만나서 수다도 떨고, 인생 사는 이야기를 하고 나면 '어? 얘가 실제로 봤을 땐 성보라 같지 않은 면도 있네'하고 봐주실 것 같았다. 그래서 '나 혼자 산다'에서도 달팽이에서 집을 벗어던진 민달팽이가 된 모습을 보여드린거다. 직접 나서서 제가 달라진 모습을 보여드리고 싶었다. 일이 끊이지 않는 지금이 너무 감사하고 행복하다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com