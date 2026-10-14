펄어비스 '검은사막', PvP 콘텐츠 '솔라레의 창' 정규 시즌 개막

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펄어비스가 MMORPG '검은사막'의 이용자 간 대결(PvP) 콘텐츠 '솔라레의 창' 신규 정규 시즌을 12월 9일까지 진행한다. 장비 격차 없이 실력을 겨루는 기존 방식에 매치메이킹 개선과 전투 통계 기능을 더해 경쟁 환경을 손질했다.

'솔라레의 창'은 3명의 모험가가 한 팀을 이뤄 동일한 장비로 대결하는 콘텐츠다. 이번 시즌은 10월 14일부터 12월 9일까지 연습 대전과 랭크 대전으로 진행된다.

랭크 대전은 가문 명성 2500 이상인 모험가만 참여할 수 있다. 비슷한 실력의 이용자끼리 대결할 수 있도록 매치메이킹 시스템도 개편했다. 전장에는 기존 '요루의 이빨' 대신 '가비냐 해안 절벽'을 추가해 총 6개 전장에서 경기를 진행한다.

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시즌 종료 후에는 최종 등급에 따라 보상을 지급한다. 최고 등급인 '솔라레'에 도달한 모험가는 크론석 3000개와 솔라레의 증표 500개, 불멸: 조화의 영약 등을 받을 수 있다.

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클래스별 전투 데이터를 확인할 수 있는 '마르니의 전투 통계' 기능도 추가했다. 모험가는 '솔라레의 창'과 '붉은 전장' 등 콘텐츠별로 최대 1년간 집계된 클래스별 전투 기록을 확인할 수 있다.

할로윈을 맞아 캐릭터 꾸미기 이벤트도 진행한다. 모험가는 게임 내 의상과 커스터마이징 기능을 활용해 캐릭터를 꾸민 뒤 작품과 설명을 제출하는 방식으로 '할로윈 코스프레 패션쇼'에 참여할 수 있다. 접수는 오는 26일까지이며, 패션쇼는 스트리머 '토친'의 채널에서 생중계한다. 시청자 투표로 선정되는 대상 수상자에게는 '그믐달 축복 패키지(30일)'를 지급한다.

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이와 함께 11월 4일까지 '마르니의 수상한 놀이터'에서 이벤트에 참여하면 '[이벤트] 정화의 증표'를 획득할 수 있다. 증표는 '[이벤트] 감사한 마음의 프리미엄 의상 상자', '꿈을 부르는 향로', '[이벤트] 알뜰한 호정령', '발크스의 조언(+250)' 등으로 교환할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com