"암 투병→응급실行에도.." 16기 상철, 영숙에 강제 술 권유 '논란'

사진=지난해 '나는 솔로' 28기 방송 모습

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 16기 상철이 과거 암 투병 사실을 공개한 28기 영숙에게 술을 권하는 모습이 방송되면서 시청자들의 우려가 이어지고 있다.

지난 12일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 프로그램 '계약결혼'에서는 가상 부부로 생활 중인 상철과 영숙의 일상이 공개됐다.

이날 두 사람은 저녁 식사를 함께했다. 탄산수를 마시던 영숙에게 상철은 "맥주 한잔하지"라며 술을 권했다. 영숙이 술에 약하다고 설명했지만, 상철은 "술이 약해도 한 캔 정도는 별거 아니잖아"라며 다시 한번 권유했다.

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이에 영숙은 "마실 수 있는데, 잘못 먹고 술 안 깨면 다음 날 머리가 아프더라고"라며 술을 마시는 데 부담이 있다는 뜻을 내비쳤다. 상철은 시애틀의 맥주 문화 등을 언급하며 권유를 이어갔고, 영숙은 결국 도수가 높은 잔술을 받아들였다. 영숙은 술을 맛본 뒤 "맛있지만 보드카 맛이 강하다"고 말했다.

상철은 제작진과의 인터뷰에서 술을 권한 이유도 밝혔다. 그는 "아내가 취했을 때 어떤 모습이 있을까"라고 말하며 함께 술을 마시는 자리에서 영숙의 속마음을 듣고 싶었다고 설명했다.

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이후 영숙이 먼저 잠자리에 든 뒤에도 상철은 혼자 술을 마셨다. 맥주뿐 아니라 와인, 샴페인, 막걸리까지 다양한 종류의 술을 마시는 모습이 공개됐으며, 잠든 영숙의 곁에서 전화 통화를 하는 장면도 담겼다.

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방송 이후 온라인에서는 상철의 음주 권유를 두고 우려 섞인 반응이 나왔다. 영숙이 과거 술을 마신 뒤 응급실로 이송된 경험이 있는 데다 암 투병 사실까지 공개한 바 있기 때문이다.

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영숙은 지난해 10월 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서 광수와 데이트하던 중 사케를 마신 뒤 몸을 제대로 가누기 어려울 정도로 상태가 나빠졌고, 결국 광수의 도움을 받아 응급실로 향했다.

또한 영숙은 해당 방송에서 "이혼이 닥칠 때 힘든 일이 한꺼번에 왔다. 암이 두 군데서 발견됐는데, 나중에 보니 세 군데였다"며 과거 암 투병 사실을 털어놨다.

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이 같은 사실이 다시 주목받으면서 누리꾼들은 상철의 행동에 아쉬움을 나타냈다. 일부는 "영숙님 사케 먹고 응급실 가셨었는데", "영숙님 암 환자였는데, 술을 마시라니", "상철님이 사전 조사를 했어야, 진짜 배려 없다" 등의 반응을 보였다.

jyn2011@sportschosun.com