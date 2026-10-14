30년 만에 심판 받았다...'힙합전설' 투팍 살해 지시범에 종신형

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[스포츠조선 이지현 기자] 미국 힙합계의 전설적인 래퍼 투팍 샤쿠르(2Pac)를 살해하도록 지시한 전직 갱단 두목이 사건 발생 30년 만에 사실상 종신형을 선고받았다.

13일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미국 네바다주 클라크카운티 지방법원은 1급 살인 혐의로 기소된 두에인 '케피 D' 데이비스(63)에게 최소 40년 복역 후 가석방 심사가 가능한 종신형을 선고했다.

데이비스는 1996년 9월 7일 미국 라스베이거스에서 투팍을 총격 살해하도록 지시하고 총기를 제공한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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당시 25세였던 투팍은 차량 조수석에 탑승해 신호 대기 중이던 상황에서 총격을 당했다. 총탄 4발을 맞은 그는 병원으로 이송됐지만 6일 뒤 숨졌다.

사건은 약 30년간 미제로 남아 있었다. 그러나 갱단 두목 출신인 데이비스가 2019년 출간한 자서전과 언론 인터뷰에서 범행 가담 사실을 언급하면서 수사가 급물살을 탔다. 그는 2023년 체포됐다.

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데이비스는 투팍 일행에게 폭행당한 조카의 복수를 위해 범행에 가담했다고 주장했다. 다만 재판 과정에서는 과거 자백이 책을 홍보하기 위한 거짓말이었다며 혐의를 부인했다. 변호인 측은 이번 판결에 항소할 방침이다.

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한편 투팍은 'California Love', 'Hit 'Em Up' 등 수많은 히트곡을 남긴 힙합계의 전설이다. 전 세계적으로 7500만 장 이상의 음반 판매고를 기록했으며, 25세의 젊은 나이에 세상을 떠난 뒤에도 힙합 역사상 가장 영향력 있는 래퍼 중 한 명으로 평가받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com